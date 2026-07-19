Capturan a Justo Aurelio Rivera, operador financiero y logístico del Cártel del Noreste en México

Ciudad de México, México.- Autoridades mexicanas arrestaron a Justo Aurelio Rivera Parrazales, presunto operador logístico y financiero de la organización delictiva Cartel del Noreste en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán (sureste), informaron este domingo agencias de seguridad.

Además del arresto, se decomisaron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes con un valor aproximado de más de 145 millones de pesos (unos 8,2 millones de dólares) lo que afecta la estructura financiera del grupo delictivo.

En un comunicado conjunto, se indicó que los agentes cumplieron cuatro revisiones en distintos puntos de Mérida y en uno de ellos fue capturado Justo Aurelio Rivera Parrazales, identificado como presunto operador logístico y financiero de un grupo delictivo con presencia en diferentes regiones del país, y quien también diseñaba los esquemas de lavado de dinero.