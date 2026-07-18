Delcy Rodríguez condecora a 6 mil rescatistas venezolanos tras el doble terremoto

Caracas, Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró este sábado a 6.000 rescatistas del país suramericano, así como a unidades caninas, por su labor tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

"Hoy yo les digo con sinceridad, que sus uniformes son más honorables, que sus uniformes tienen mucha dignidad, porque la tarea que en conjunto se cumplieron con 30.000 funcionarios para atender la catástrofe sísmica, la atendieron a la altura", dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria sostuvo que los rescatistas del país suramericano se quedaron allí donde parecía imposible trabajar y salvar personas.

"Allí perseveraron ustedes por la vida de un venezolano, de una venezolana, de un ser humano, ahí estaba el ánimo y el espíritu de ser venezolano, de nunca abandonar, de siempre acompañar", añadió.