Tu teléfono podría sonar por una alerta del 911 en Honduras: ¿cuándo y por qué?

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias 911 realizará este jueves 24 y viernes 25 de septiembre pruebas técnicas de su Sistema de Alertas a nivel nacional, por lo que usuarios de telefonía móvil podrían recibir notificaciones en sus dispositivos.

Las pruebas se desarrollarán entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m. durante ambos días, periodo en el que algunos teléfonos celulares podrían emitir sonidos o mostrar mensajes de alerta como parte del ejercicio técnico.

"El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE 911) informa a la población en general y a todos los usuarios de la red de telefonía móvil de Honduras que, este jueves 24 de septiembre y viernes 25 de septiembre de 2026, en horarios de 11:00 a. m. a 1:00 p. m., se estarán realizando pruebas técnicas del Sistema de Alertas a nivel nacional".