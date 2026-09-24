Tu teléfono podría sonar por una alerta del 911 en Honduras: ¿cuándo y por qué?

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencias 911 realizará este jueves 24 y viernes 25 de septiembre pruebas técnicas de su Sistema de Alertas a nivel nacional, por lo que usuarios de telefonía móvil podrían recibir notificaciones en sus dispositivos.
Las pruebas se desarrollarán entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m. durante ambos días, periodo en el que algunos teléfonos celulares podrían emitir sonidos o mostrar mensajes de alerta como parte del ejercicio técnico.
"El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE 911) informa a la población en general y a todos los usuarios de la red de telefonía móvil de Honduras que, este jueves 24 de septiembre y viernes 25 de septiembre de 2026, en horarios de 11:00 a. m. a 1:00 p. m., se estarán realizando pruebas técnicas del Sistema de Alertas a nivel nacional".
"Durante este período, es posible que reciba notificaciones audibles o textos en su celular. Les pedimos mantener la calma y no alarmarse, ya que se trata de un ejercicio de prevención", se puede leer en el comunicado compartido por la institución en sus cuentas oficiales.
El SNE 911 explicó que estas notificaciones forman parte de una evaluación del sistema y no representan una emergencia real, por lo que pidió a la población mantener la calma y no alarmarse ante la recepción de alguno de estos avisos.
La institución busca verificar el funcionamiento de las herramientas de alertamiento y detectar posibles aspectos que requieran mejoras, con el objetivo de fortalecer la comunicación con la ciudadanía ante una eventual emergencia.