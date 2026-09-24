Asfura en la ONU invitó a invertir en Honduras y ofrece “orden, transparencia y reglas claras”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, invitó el pasdo miércoles, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a empresarios internacionales y nacionales a invertir en su país, ofreciéndoles "orden, transparencia y reglas claras". "Honduras es un país serio, un país de leyes, al que los invitamos a invertir. A quien invierte en Honduras le ofrecemos oportunidades, orden, transparencia, reglas claras", subrayó Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero. Agregó que Honduras ofrece oportunidades concretas de inversión, en logística, industria, energía, infraestructura, agroindustria, minería y turismo, entre otros sectores.

El gobernante señaló que para promover la inversión se está repotenciando Puerto Cortés, en el Caribe, y fortaleciendo carreteras para crear un corredor logístico entre el Atlántico y el Pacífico. Dijo que Honduras ya es uno de los principales exportadores de ropa manufacturada de reconocidas marcas, arneses eléctricos y piezas para automóviles que se venden alrededor del mundo, generando empleo a unos 200.000 hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asfura también recordó que el Parlamento de su país recién aprobó una reforma al sector de energía para superar deficiencias que se arrastran desde hace varios años, y en ese sentido invitó "a la inversión nacional y extranjera a participar del desarrollo del sector energético en la generación, transmisión y distribución de energía". Otros campos para la inversión en Honduras son la agricultura y la minería, con "un enorme potencial aún por aprovechar" y el turismo, indicó el mandatario. "Queremos inversión, queremos que llegue para quedarse, que genere empleo y que traiga conocimientos para formar nuestra juventud. Mi compromiso es facilitar la inversión en Honduras. Honduras se está renovando, ha vuelto a creer en sus instituciones, mira de frente a sus aliados y está construyendo su futuro con trabajo, orden y esperanza", subrayó.