¿Cuándo comenzarán los concursos interinos en el Poder Judicial?

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo informó este miércoles que los concursos interinos en el Poder Judicial comenzarán en octubre próximo.

El titular del órgano judicial confirmó que el proceso permitirá definir plazas laborales dentro del Poder Judicial, no obstante, aunque la convocatoria está prevista para octubre "en noviembre se desarrollará la evaluación a todo el personal”.

Sin embargo, en los concursos, también forma parte la regularización de nombramientos analizado por pleno de magistrados de la CSJ.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que la formalización de plazas laborales, el mecanismo permitirá que los ocupantes de las plazas puedan adquirir el carácter de permanencia, conforme a la decisión que adopte el comité encargado del proceso.

El procedimiento estará sujeto a la revisión de los requisitos formales establecidos para la carrera judicial, además de las evaluaciones y verificaciones previstas para los funcionarios cuyos nombramientos fueron incluidos en el análisis.