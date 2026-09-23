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Johana Bermúdez no dijo que hondureños no deben salir en caravanas hacia EE UU

Una publicación viral atribuye a la diputada comentarios sobre la salida de hondureños hacia Estados Unidos. EH Verifica no encontró registros de la declaración y Bermúdez negó haberla realizado

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 15:00
Johana Bermúdez no dijo que hondureños no deben salir en caravanas hacia EE UU

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 23 de septiembre de 2026, adaptada a esta cartela.

Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la diputada Johana Bermúdez una supuesta declaración en la que afirma que no ve la necesidad de que los hondureños salgan del país en caravanas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, es falso que Bermúdez haya realizado esos comentarios. La diputada negó a EH Verifica haber emitido esa declaración.

Además, cuando se informó sobre la salida de la caravana, Bermúdez publicó en sus redes sociales un mensaje en el que señaló que migrar es un derecho humano y pidió que el proceso se realice de forma segura y ordenada.

“No veo cual es la necesidad de irse en esas caravanas les prometimos que con papi íbamos a estar mejor y lo estamos cumpliendo”, es literalmente la supuesta cita atribuida a la diputada, difundida en Facebook desde el 22 de septiembre.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 23 de septiembre de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 23 de septiembre de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Aproximadamente 400 hondureños salieron el domingo 20 de septiembre desde la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos, según informó EL HERALDO. Entre las razones expresadas por algunos de los integrantes estaban la falta de empleo, la pobreza y la ausencia de oportunidades laborales.

Para el 23 de septiembre, alrededor de 250 integrantes habían ingresado a Guatemala, mientras que más de 100 recibieron sanciones de abandono del país por ingresar de manera irregular. Además, fueron identificadas unas 50 personas que viajaban en grupos familiares con niños, niñas y adolescentes.

También fueron identificados ocho menores de edad que viajaban sin acompañantes, por lo que fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y quedaron bajo la protección de las instituciones guatemaltecas correspondientes.

No hay evidencia

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + caravanas + Honduras + Estados Unidos” no localizó registros públicos en medios de comunicación confiables que atribuyan a la diputada esas afirmaciones sobre la caravana migrante.

De igual manera, una revisión de las redes sociales de Bermúdez permitió encontrar un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a la caravana migrante de forma opuesta a lo que aseguran usuarios en redes sociales.

El mensaje publicado por Bermúdez no contiene las frases que aparecen en la imagen viral. Además, en comunicación directa con EH Verifica, Bermúdez negó haber realizado esas declaraciones.

“Es completamente falso”, aclaró la diputada congresista del Partido Nacional.

En conclusión, es falso que Johana Bermúdez haya dicho que no veía la necesidad de que los hondureños salieran del país en caravanas.

  • Fuentes
  • Notas de EL HERALDO (1, 2) }
    Johana Bermúdez, diputada del Congreso
    Redes sociales de Johana Bermúdez (Facebook, X, Instagram)
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FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

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