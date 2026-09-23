Capturan a pandilleros vinculados a masacre de primos en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Tras un enfrentamiento armado, la Policía Nacional capturó a cinco integrantes de la Pandilla 18, de los cuales dos de ellos están vinculados a la masacre de cuatro primos en La Ceiba (Atlántida) ocurrida en el pasado mes de julio. Según el reporte policial, los pandilleros se conducían en un vehículo tipo taxi cuando se percataron de la presencia policial, por lo que intentaron huir. Los agentes, al ver el actuar sospechoso, dieron persecución al vehículo, desatándose un intercambio de disparos hasta que los criminales fueron neutralizados. Uno de ellos resultó herido. El comisionado de la Policía, Samir Ramírez, detalló a EL HERALD que estos individuos le habrían quitado la vida anoche a un joven en la colonia Ponce. La víctima fue identificada como Brayan René Munguía Cárcamo, de 25 años, quien era albañil de oficio.

Ramírez amplió que dos de los detenidos "están plenamente identificados como participantes en la tortura y también en la muerte de cuatro primos en la parte de Los Cerros en la colonia San Judás". El pasado 17 de julio, los primos Diego Jassir Canales Solís, Dylan Mateo Canales Solís, Kelvin Magdiel Canales y Daniel Enrique Antúnez Canales fueron privados de su libertad cuando habían culminado una actividad religiosa. Los cuatro eran Testigos de Jehová. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 18 de julio, fueron encontrados sin vida a dos de las víctimas en la colonia San José. Los jóvenes tenían sus manos atadas y presentaban varias heridas en su cuerpo provocadas por un arma de fuego. Un día después, el 19 de julio, fueron hallados los otros dos primos en un callejón de la colonia Las Canelas. El pasado 4 de septiembre, la Policía arrestó a tres individuos en la colonia Las Mercedes, a quienes se les responsabiliza de participar en el atroz crimen múltiple.