Concluye autopsia de Presley Gerber y crece la incertidumbre sobre su muerte

Washington, Estados Unidos.- La autopsia de Presley Gerber, el hijo de la modelo Cindy Crawford, ya ha sido completada, pero no se ha podido determinar la causa de su fallecimiento, por lo que habrá que realizar pruebas y estudios adicionales.

El Departamento del Médico Forense (DME) del Condado de Los Ángeles, encargado del caso, informó en un comunicado de la finalización de la autopsia de Gerber, quien falleció el pasado fin de semana a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

Según el comunicado, el DME se encuentra en las etapas iniciales de la investigación sobre la muerte del modelo y, por el momento, dispone de información limitada sobre el suceso.

"Un médico forense adjunto realizó un examen ayer y la causa y la manera en que murió han quedado pendientes de determinación; esto significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para poder llegar a una conclusión", agrega la nota.