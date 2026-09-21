Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Washington, Estados Unidos.- Presley Gerber, hijo de la afamada modelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció este domingo a los 27 años de edad, según medios locales que citaron a una representante de la familia. El fallecimiento fue confirmado por Allie Jenkins, representante de Crawford y Gerber, a través de un correo electrónico de respuesta a medios como la revista People y CNN.

La revista reportó que la oficina del forense del condado de Los Ángeles también confirmó la muerte del joven, hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber, en un centro de rehabilitación de Los Ángeles sin especificar las causas del deceso. "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso", fue la repuesta de la representante a algunos de los medios, entre ellos TMZ, que fue el primer portal digital en reportar la muertePresley Gerber nació en California en 1999, era uno de los dos hijos que Crawford tuvo con el empresario Rande Gerber y, al igual que su hermana, Kaia Gerber, se inició en el mundo del modelaje a una edad temprana ya que debutó en la pasarela para la firma italiana Moschino con tan solo 16 años.