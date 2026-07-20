Retiran de la morgue los cuerpos de los cuatro primos asesinados en La Ceiba

Atlántida, Honduras.- Los cuerpos de los cuatro primos que fueron raptados y posteriormente asesinados en La Ceiba, departamento de Atlántida, fueron retirados este lunes 20 de julio de la morgue de Medicina Forense por sus familiares, quienes ahora se preparan para darles el último adiós en medio del dolor y la incertidumbre por lo ocurrido. Los jóvenes son velados en la funeraria Amor Eterno, en la ciudad de La Ceiba, donde amigos, vecinos y allegados han comenzado a acompañar a la familia para expresar sus muestras de solidaridad tras el crimen que ha causado consternación en la zona norte del país. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron identificadas como Dylan Mateo Canales Solís, de 14 años; Diego Jassir Canales Solís, de 20; Daniel Enrique Antúnez Canales, de 14 años y Kelvin Magdiel Canales, de 15 años, todos integrantes de una misma familia y miembros de la congregación de los Testigos de Jehová.

Los familiares han solicitado respeto durante este difícil momento y evitar la difusión de especulaciones, ya que se sienten atemorizados por la forma en que fueron asesinados sus seres queridos y esperan que las autoridades logren esclarecer el caso.



Así ocurrieron los hechos

Las investigaciones establecen que los cuatro jóvenes habían sido privados de libertad desde el pasado viernes. El primer hallazgo ocurrió la noche del sábado 18 de julio en la colonia San José, donde fueron encontrados dos de los cuerpos con las manos atadas y múltiples heridas provocadas por arma de fuego. Horas después, la mañana del domingo 19 de julio, las autoridades localizaron los otros dos cadáveres en un callejón de la colonia Canelas, también en La Ceiba, lo que confirmó la muerte de los cuatro primos que habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares. Tras ambos hallazgos, agentes de la Policía Nacional acordonaron las escenas del crimen, mientras personal de Medicina Forense realizó los respectivos levantamientos y trasladó los cuerpos a la morgue para la práctica de las autopsias de ley.

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