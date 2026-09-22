Fátima Bosch contraataca en México y denuncia a Nawat Itsaragrisil por violencia digital

Ciudad de México, México.- La Miss Universo Fátima Bosch denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil por hechos que podrían tener relevancia penal relacionados con actos de violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad. El expediente quedó radicado en la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas. El dato de mayor peso para la tabasqueña tiene fecha. De acuerdo con Quadratín, la FGR le otorgó medidas para resguardar su seguridad e integridad física, vigentes desde el 4 de septiembre. Ese tipo de medidas puede incluir restricciones de acercamiento o de comunicación, además de vigilancia o acompañamiento policial, aunque la FGR no ha precisado cuáles recibió la mexicana ni por cuánto tiempo.

Conviene leer el caso con cautela. Una denuncia, por sí misma, no equivale a una resolución sobre responsabilidad penal, y corresponde a la Fiscalía reunir pruebas, trazar líneas de investigación y establecer si hubo delito.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Del otro lado, el empresario no ha fijado una postura pública sobre la acusación. La vía federal permitiría a las autoridades pedir información a plataformas digitales y compañías de telecomunicaciones si detectan indicios de violencia en línea o mensajes intimidatorios.

La respuesta a una amenaza desde Bangkok

La denuncia en México llega un mes después de que Itsaragrisil subiera el tono desde sus redes sociales. El 22 de agosto, el empresario anunció en Instagram que avanzaban los trámites para acelerar una orden de arresto contra Bosch, en un caso que él describió como de "difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa, con pruebas claras que lo respaldan". Acompañó el mensaje con la imagen de un reporte policial que, según medios tailandeses, se levantó en la comisaría de Wat Phraya Krai, en Bangkok. Hasta ahora no se ha confirmado que algún juez haya emitido esa orden. Según su propia versión, Itsaragrisil interpuso la denuncia por difamación en Tailandia el 12 de noviembre de 2025, ocho días después del altercado y nueve antes de la coronación de Bosch. En aquella publicación de agosto, el empresario remató con un mensaje dirigido a la mexicana. "Nadie está por encima de la ley. Dejen de aprovecharse de los demás y de difundir narrativas engañosas. Que prevalezcan la verdad y la ley", escribió.

Bosch contestó el mismo día con un comunicado en el que habló de intimidación. "Pedir respeto no es una provocación", sostuvo.

"Hoy me toca a mí contar esta historia; mi deseo es que mañana ninguna mujer tenga que vivirla", escribió la modelo, que además aseguró no arrepentirse de la postura que tomó durante el enfrentamiento. La Organización Miss Universo se colocó de su lado. En un documento titulado "Declaración en apoyo a Fátima Bosch y la dignidad de las mujeres", condenó el acoso y la intimidación, y afirmó que ninguna concursante debe callar ni sacrificar su integridad a cambio de un título. En ese texto se lee que "el respeto no se gana con el silencio. Es un derecho".

La génesis del pleito

El origen del conflicto se remonta al 4 de noviembre de 2025, en plena concentración de Miss Universo en Tailandia. Durante una reunión con las candidatas, Itsaragrisil reprochó a Bosch no haber publicado contenido promocional sobre el país anfitrión y pidió que la retiraran del lugar. La mexicana se marchó acompañada por otras concursantes y más tarde afirmó que el empresario la había llamado "tonta", algo que él negó después. La escena quedó grabada y circuló por todo el mundo.