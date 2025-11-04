Nawat Itsaragrisil contra Miss México: ¿Cuál fue la razón de su insulto y qué le dijo?

Bangkok, Tailandia.- El ambiente de cordialidad en Miss Universo 2025 se fracturó tras un tenso momento entre la mexicana Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, coorganizados del certamen de belleza y presidente de Miss Grand International. El incidente ocurrió durante una reunión con las participantes, donde el empresario tailandés cuestionó abiertamente la actitud de Bosch frente a las cámaras. “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, lanzó Itsaragrisil, generando un clima de desconcierto entre las delegadas. Bosch, sorprendida, respondió: “No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre...?”. Sin embargo, el tono del organizador se endureció. Con visible molestia, Itsaragrisil aseguró tener “reportes del personal” que señalaban a la mexicana por “no prestar atención ni publicar nada sobre el país anfitrión”. Bosch, intentando mantener la calma, negó las acusaciones. “No es así. Creo que hay un malentendido. No lo sé...”, replicó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Lejos de cesar, el empresario continuó increpándola. “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”. Ante la presión, Bosch contestó: “Sí, por supuesto, sí”.

El diálogo, lejos de aclarar el malentendido, se volvió en confrontación. “Yo estaba haciendo un programa... y no se trata de qué lado está bien o mal”, intentó explicar la mexicana antes de ser interrumpida. “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”, insistió Itsaragrisil. El momento más tenso llegó cuando el presidente del certamen arremetió contra el director nacional de México, a quien acusó de haber sido “expulsado del país”.



Acto seguido, lanzó una frase que indignó a las delegadas: “Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”. Bosch reaccionó con firmeza: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema...”. El empresario replicó: “Sí tienes voz, pero debes respetar”. La mexicana respondió: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer”. El altercado terminó cuando Itsaragrisil ordenó la presencia de seguridad mientras varias concursantes intercedían por Bosch. “Este no es el modo de tratar a las delegadas”, se escuchó entre el público.

Antes de abandonar el lugar, la representante de la belleza mexicana declaró: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

El apoyo de Miss Universe 2024

Tras la difusión del video, la actual Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, se pronunció en respaldo de Bosch mediante un mensaje que rápidamente se viralizó. La reina destacó la importancia de mantener la dignidad ante situaciones de abuso o desconsideración, enfatizando el valor de la autodefensa emocional y la fortaleza interior.