Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro "más bello", según la IA

En la antesala de Miss Universo 2025, la conversación global en torno a la belleza femenina vuelve a intensificarse. En esta ocasión, la inteligencia artificial de Google, Gemini, elaboró su propio ranking sobre las concursantes con los rasgos faciales más estéticamente valorados. Aquí el listado.
Entre los nombres que encabezan el top figura Ahtisa Manalo, representante de Filipinas, cuya armonía facial y atractivo comercial la mantienen entre las más comentadas.
Olivia Yacé, de Costa de Marfil, reafirma su magnetismo con una expresión que combina elegancia y fuerza escénica.
Desde Tailandia, país anfitrión del certamen, Praveenar Singh acapara la atención del público y de los analistas, tanto por su porte como por la simetría de su rostro.
Inna Moll, representante de Chile, destaca por su mirada serena y sus facciones finas, rasgos que le han valido menciones recurrentes entre los especialistas en concursos de belleza.
Fátima Bosch, de México, ha sido descrita como una de las más versátiles del grupo, capaz de adaptarse con naturalidad a diferentes estilos de maquillaje.
En el caso de Karla Bacigalupo, de Perú, su rostro ha sido catalogado como uno de los más fotogénicos del certamen.
Colombia también figura en la lista con Vanessa Pulgarín, cuyo equilibrio entre elegancia y expresión la sitúa entre las preferidas tanto por expertos como por sistemas de inteligencia artificial.
La costarricense Mahyla Roth sobresale por su frescura, con rasgos definidos que han sido elogiados en distintos rankings de belleza.
Stephany Abasali, de Venezuela, ha sido descrita como poseedora de una belleza “fuera de este planeta”, distinción que la mantiene firme entre las favoritas del público latinoamericano.
Brigitta Schaback, representante de Estonia, ha sido reiteradamente catalogada como la "Barbie humana".
La gala final del certamen se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia, donde la actual soberana, Victoria Kjær Theilvig, entregará la corona a su sucesora.