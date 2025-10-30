  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro "más bello", según la IA

Gemini, la inteligencia artificial de Google, analizó a las candidatas de Miss Universo 2025 y reveló quiénes poseen los rostros más armoniosos del certamen. Conózcalas aquí

  • 30 de octubre de 2025 a las 14:58
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
1 de 12

En la antesala de Miss Universo 2025, la conversación global en torno a la belleza femenina vuelve a intensificarse. En esta ocasión, la inteligencia artificial de Google, Gemini, elaboró su propio ranking sobre las concursantes con los rasgos faciales más estéticamente valorados. Aquí el listado.

 Fotos: Instagram | @ahtisa y @misschileuniverso
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
2 de 12

Entre los nombres que encabezan el top figura Ahtisa Manalo, representante de Filipinas, cuya armonía facial y atractivo comercial la mantienen entre las más comentadas.

 Foto: Cortesía | Miss Universe
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
3 de 12

Olivia Yacé, de Costa de Marfil, reafirma su magnetismo con una expresión que combina elegancia y fuerza escénica.

 Foto: Cortesía | Miss Universe
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
4 de 12

Desde Tailandia, país anfitrión del certamen, Praveenar Singh acapara la atención del público y de los analistas, tanto por su porte como por la simetría de su rostro.

 Foto: Cortesía | Miss Universe
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
5 de 12

Inna Moll, representante de Chile, destaca por su mirada serena y sus facciones finas, rasgos que le han valido menciones recurrentes entre los especialistas en concursos de belleza.

 Foto: Cortesía | Miss Universe
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
6 de 12

Fátima Bosch, de México, ha sido descrita como una de las más versátiles del grupo, capaz de adaptarse con naturalidad a diferentes estilos de maquillaje.

 Foto: Cortesía | Miss Universe
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
7 de 12

En el caso de Karla Bacigalupo, de Perú, su rostro ha sido catalogado como uno de los más fotogénicos del certamen.

 Foto: Cortesía | Miss Universe
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
8 de 12

Colombia también figura en la lista con Vanessa Pulgarín, cuyo equilibrio entre elegancia y expresión la sitúa entre las preferidas tanto por expertos como por sistemas de inteligencia artificial.

 Foto: Cortesía | Miss Universe
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
9 de 12

La costarricense Mahyla Roth sobresale por su frescura, con rasgos definidos que han sido elogiados en distintos rankings de belleza.

 Foto: Cortesía | Miss Universe
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
10 de 12

Stephany Abasali, de Venezuela, ha sido descrita como poseedora de una belleza “fuera de este planeta”, distinción que la mantiene firme entre las favoritas del público latinoamericano.

 Foto: Cortesía | Miss Universe
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
11 de 12

Brigitta Schaback, representante de Estonia, ha sido reiteradamente catalogada como la "Barbie humana".

 Foto: Cortesía | Miss Universe
Top 10: Las candidatas de Miss Universo 2025 con el rostro más bello, según la IA
12 de 12

La gala final del certamen se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia, donde la actual soberana, Victoria Kjær Theilvig, entregará la corona a su sucesora.

 Foto: Instagram | @misschileuniverso
Cargar más fotos