Demanda de Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch llegará "hasta sus últimas consecuencias"

Bangkok, Tailandia.- La Policía de Tailandia investiga la demanda por difamación interpuesta por el director en el país asiático de Miss Universo contra la ganadora de la edición de este año, la mexicana Fátima Bosch, según confirmó este jueves a EFE la comisaría que lleva el caso.

La comisaría de Watphrayakhrai, situada al sur de Bangkok, confirmó la recepción de la denuncia, que fue presentada el pasado 12 de noviembre en nombre del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo y propietario de Miss Grand International (MGI), otro certamen de belleza.

"El caso sigue en proceso de investigación", indicó una portavoz de la comisaría, que señaló que la mexicana, que estos días visita medios de comunicación en Estados Unidos, todavía no ha sido contactada por la autoridades de Tailandia.

Al respecto, MGI aseguró hoy a EFE que sus abogados "llevarán el proceso legal hasta sus últimas consecuencias", un día después de que publicaran la demanda en Facebook, en vista de que Bosch sigue declarando que Nawat la llamó "tonta" durante una discusión el pasado 4 de noviembre que se viralizó en redes sociales.