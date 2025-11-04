¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el tailandés que insultó a Miss Mexico?

Nawat Itsaragrisil, empresario y figura televisiva tailandesa, es señalado por presuntamente haber maltratado hacia Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe 2025. Aquí más sobre el polémico hombre.
Nawat Itsaragrisil nació en el distrito de Damnoen Saduak, provincia de Ratchaburi, en Tailandia, en 1973.
Es un empresario y figura mediática tailandesa: ha sido presentador de televisión, fue conductor de programas como Krua Khun Toi y Tonight Show, y se desempeña como presidente del consejo y CEO de la compañía Holiday Television Co., Ltd.
En el mundo de los certámenes de belleza, Itsaragrisil es fundador de Miss Grand International (MGI), un certamen que comenzó en 2013 y ha ganado notoriedad global.
En abril de 2024 fue anunciado como Director Ejecutivo de Miss Universe Global y, además, fue designado como anfitrión oficial de la edición número 74 del concurso, la cual tendrá lugar en Tailandia.
Fue justamente en esta edición 74 cuando surgió la polémica que lo puso en el centro de atención: durante las actividades preliminares en Bangkok, se le acusó de exigir a las candidatas participar en videos promocionales para publicar en redes sociales, y en concreto tuvo un enfrentamiento con Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien insultó.
De acuerdo con la revista Hola!, Bosch denunció que Itsaragrisil la llamó “estúpida” y le ordenó “¡cállate!”, además de pedir que fuera retirada del recinto tras su protesta.
La situación generó repercusión inmediata porque cuestiona el ambiente, la profesionalidad y el respeto dentro de un certamen que se presenta como de empoderamiento femenino, diversidad e inclusión. La propia organización de Miss Universe emitió un comunicado al respecto.
La respuesta oficial de la Miss Universe Organization (MUO) fue que enviaría a su nuevo CEO a Tailandia para “fortalecer la colaboración” con las autoridades del país anfitrión y garantizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas.
Otro foco de polémica para Itsaragrisil ha sido una campaña en redes sociales de la cual se acusó que pedía al público votar por “likes” para que 10 candidatas tuvieran acceso a una cena especial con él, lo que la organización definió como “no parte del programa oficial”.