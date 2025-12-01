  1. Inicio
Fátima Bosch llega a Nueva York entre mariachis y polémicas

Fátima Bosch inició su año como Miss Universo en Nueva York con una recepción cultural cuya asistencia moderada reavivó el debate que persiste desde su coronación

  • 01 de diciembre de 2025 a las 11:13
La llegada de Fátima Bosch a territorio estadounidense abrió su etapa como Miss Universo 2025 en un ambiente que combinó el protocolo cultural con la atención mediática que ha acompañado su coronación.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
La joven mexicana inició su residencia en Nueva York luego de aterrizar en el aeropuerto de Newark, donde se encontró con una recepción organizada por la comunidad latina y el equipo del certamen.

 Foto: Historia de Instagram | @missuniverse
Durante la mañana del 30 de noviembre se desarrolló un breve acto con mariachis y danzas folclóricas, imágenes que circularon de inmediato en redes sociales junto a videos de organizadores y algunos seguidores que ondearon banderas mexicanas.

 Foto: Instagram | @missuniverse
Bosch saludó a los presentes y agradeció el gesto cultural preparado para su bienvenida. Más tarde expresó que “por estar más cerca de México, cada día más, tenemos una agenda increíble llena de compromisos y lista para todo. También tenemos muchas cosas de filantropía, que es lo que más me gusta y estoy muy contenta”.

 Foto: Historia de Instagram | @missuniverse
La asistencia moderada al aeropuerto avivó una discusión digital.

 Foto: Instagram | @missuniverse
Usuarios en X señalaron que la convocatoria lució limitada pese al despliegue simbólico.

 Foto: Instagram | @missuniverse
Ese señalamiento alimentó una narrativa que ya había acompañado su coronación y que volvió a aparecer en su primer encuentro con periodistas en Nueva York.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
Frente a los cuestionamientos, Bosch reiteró su postura sobre los señalamientos difundidos en plataformas sociales.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
Aseguró que “cuando hay una verdad certera no se necesita estar defendiéndose, pero la realidad es que, si tenemos voces para usarla... yo creo que todas las personas saben que es completamente falso”.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
Añadió que el debate en torno a su triunfo forma parte del impacto que generó su perfil como ganadora.

 Foto: Instagram | @missuniverse
“Mi triunfo desató mucha polémica, pero yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo, eso es lo que hoy está siendo Miss Universo”, afirmó.

 Foto: Instagram | @missuniverse
Con esta recepción, la tabasqueña inició formalmente su calendario anual en Estados Unidos, marcado por compromisos mediáticos y actividades filantrópicas que figuran como eje de su mandato, según confirmó el propio equipo del certamen.

 Foto: Instagram | @missuniverse
