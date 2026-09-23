Nueve estados llevan a Trump a los tribunales por pagar para cancelar proyectos eólicos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los fiscales generales de California, Nueva York y otros siete estados demandaron este martes 22 de septiembre por separado al Gobierno del presidente Donald Trump por usar dinero de los contribuyentes para deshacer contratos de producción de energía eólica, en medio de su campaña en favor de los combustibles fósiles.

El fiscal de California Rob Bonta anunció este martes un segundo litigio que busca anular en los tribunales el acuerdo por el que la Casa Blanca acordó pagar más de 111 millones de dólares a Invenergy a fin de que abandone su contrato de arrendamiento en el área de energía eólica de Morro Bay, frente a la costa central de California.

La querella legal alega que el acuerdo, firmado en junio pasado, por el Departamento del Interior (DOI) incluía una exigencia para que las filiales de Invenergy inviertan la misma cantidad en proyectos de combustibles fósiles o geotermia fuera del estado.

"En un momento en que necesitamos más energía limpia y confiable, el presidente Trump intenta enviar 111 millones de dólares a sus amigos de la industria de combustibles fósiles y quiere que los contribuyentes y las familias trabajadoras paguen la factura”, dijo Bonta en un comunicado.