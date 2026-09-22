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Trump acusa a México de ser "epicentro" del narcotráfico y le exige que tome medidas

Trump acusó a México de ser "el epicentro" del narcotráfico y exigió al Gobierno de Claudia Sheinbaum tomar medidas para "recuperar el control" del país

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 12:27
Trump acusa a México de ser epicentro del narcotráfico y le exige que tome medidas

Trump agregó convencido que "la seguridad y la protección llegarán a México" y se dijo orgulloso de tener "buena relación" con el Gobierno de México.

 Foto: EFE

Naciones Unidas.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes 22 de septiembre a México de ser "el epicentro" del narcotráfico y exigió al Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum "recuperar el control" de su territorio.

"México es el epicentro de la violencia de los carteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2,000 millas (unos 3,220 kilómetros) con un territorio controlado por carteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad", declaró durante la Asamblea General de la ONU.

No obstante, Trump agregó convencido que "la seguridad y la protección llegarán a México" y se dijo orgulloso de tener "una muy buena relación" con el Gobierno de México.

"Hemos logrado grandes avances, avances muy importantes, con México. Ellos tampoco quieren a los carteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor y más seguro", expresó.

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Trump suele denunciar que los carteles tienen el control del territorio mexicano y presiona al Gobierno mexicano para que permita operaciones estadounidenses contra el narcotráfico dentro de territorio mexicano, algo a lo que se opone Sheinbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.

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Redacción web
Agencia EFE

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