Fichajes: "Choco" Lozano entrena con un grande de Honduras, ¿y Dereck Moncada va a Inglaterra?

Tras ser consultado por un seguimiento del Wolverhampton de Inglaterra, Dereck Moncada se sinceró y dijo que lo mejor es seguir en Suiza: “Creo que no es el momento adecuado para salir. Creo que debería tener un poco más de conocimiento de lo que es Europa, pelear en competiciones europeas, conocerlo un poquito más y luego dar un próximo salto”.