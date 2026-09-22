Fichajes: "Choco" Lozano entrena con un grande de Honduras, ¿y Dereck Moncada va a Inglaterra?

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. "Choco" Lozano entrena con grande de Tegucigalpa, catracho al Estudiantes de Argentina y, ¿Dereck Moncada a la Premier League?
Dylan Andrade, excapitán de Honduras en Mundiales Sub17 y Sub20, dejará al Brasilia de la Liga de Ascenso tras decidir retirarse del fútbol profesional. El defensa central dijo que no continuará jugando porque la situación económica en el Ascenso es precaria y buscará un empleo como maestro de educación física.
Tras salir del Real Estelí, Diego Vázquez aguardará hasta diciembre para buscar dirigir una nueva institución. Vásquez estuvo negociando con Potros de Olancho, pero no llegó a un acuerdo. De igual forma dijo a su agente que seguirá abierto a cualquier opción si llega antes de diciembre.
Tras dejar el fútbol de Luxemburgo, el lateral izquierdo Elison Rivas regresó a Honduras y podría volver a la Liga Nacional donde varios clubes ya mostraron interés en él.
Jeaustin Campos, extécnico de Real España, manifestó que analizará bien las ofertas antes de volver a dirigir. Se encuentra en Costa Rica, aunque dijo que no descarta dirigir en otro país de Centroamérica.
El juvenil Edward Obed Amador, exjugador de Lobos de la UPNFM, fue oficialmente inscrito como jugador de las reservas de Estudiantes de la Plata de Argentina. El catracho tiene 18 años.
Tras ser consultado por un seguimiento del Wolverhampton de Inglaterra, Dereck Moncada se sinceró y dijo que lo mejor es seguir en Suiza: “Creo que no es el momento adecuado para salir. Creo que debería tener un poco más de conocimiento de lo que es Europa, pelear en competiciones europeas, conocerlo un poquito más y luego dar un próximo salto”.
Anthony "Choco" Lozano sorprendió y su unió a los entrenamientos del Olimpia desde este 22 de septiembre. El ariete manifestó que lo hizo para no perder el ritmo y su intención es seguir en el extranjero.
Pedro Troglio fue sondeado por la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Tras el cambio de técnico reciente, el club tico buscó diversas alternativas y finalmente regresó Óscar Ramírez. Troglio había presentado su renuncia del Banfield y por ahí, Alajuelense vio la posibilidad.
En una entrevista con el periodista Gustavo Roca, José Mario Pinto no descartó jugar en Motagua en algún momento de su carrera. Pinto dijo que esto es un trabajo y estará donde le den las mejores condiciones.