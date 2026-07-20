Familiares exigen justicia durante velatorio de los cuatro jóvenes asesinados en La Ceiba

​La Ceiba, Honduras.- Entre el dolor, la indignación y la impotencia, familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós este lunes a los primos Daniel Enrique Canales Antúnez, Kelvin Magdiell Santos Canales, Diego Yassir Canales Solís y Dilan Mateo Canales Solís (estos dos últimos hermanos), quienes fueron raptados y posteriormente encontrados sin vida durante el fin de semana.​ El doloroso hecho ha consternado a los habitantes de la colonia La Libertad, sector donde residían los cuatro jóvenes. ​Durante su velatorio los parientes desmintieron cualquier vínculo de los muchachos con estructuras criminales y exigieron una investigación profunda a las autoridades policiales y judiciales.​

"Venían de la iglesia cuando fueron raptados. Eran muchachos que trabajaban y asistían a la iglesia, pedimos a las autoridades que investiguen", manifestó entre lágrimas una prima de las víctimas.​ Por su parte, otro de sus primos expresó el dolor de la familia confiando en la justicia divina: ​"Dios hará justicia. Eso pedimos porque eran muchachos tranquilos, trabajadores y nunca anduvieron en malos pasos", señaló.​ A las muestras de dolor se sumaron compañeros de escuela, amistades y miembros de la congregación de los Testigos de Jehová, donde asistían los jóvenes, quienes recordaron a las víctimas como personas ejemplares, dedicadas a sus estudios, trabajo y actividades religiosas. ​De acuerdo con los reportes preliminares, los cuatro jóvenes fueron raptados cuando regresaban de un servicio religioso. El sábado por la noche fueron hallados los primeros dos cuerpos en la colonia San José, mientras que el domingo por la mañana se registró el hallazgo de los otros dos jóvenes en la colonia Canelas.​

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con la masacre que enluta a cuatro familias ceibeñas.