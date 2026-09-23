Caravana hondureña sigue su camino por Guatemala entre controles migratorios

San Pedro Sula, Cortés.- La caravana de migrantes hondureños que salió el domingo 20 de septiembre desde San Pedro Sula continúa su recorrido por Guatemala con rumbo a México y posteriormente hacia Estados Unidos mientras enfrenta controles migratorios y un plazo de 24 horas que, según relataron los propios viajeros, les fue otorgado para atravesar el territorio guatemalteco.

El grupo ingresó a Guatemala por la frontera de El Cinchado, en Izabal, conectada con el paso fronterizo de Corinto en Honduras, donde las autoridades guatemaltecas registraron a unas 400 personas que formaban parte de la caravana.

De ese total, alrededor de 250 hondureños ingresaron de manera regular mientras que más de 100 recibieron una sanción de abandono del país por haber ingresado de forma irregular. Además, unas 50 personas fueron identificadas en grupos familiares con niñas, niños y adolescentes.

Entre los migrantes también fueron identificados ocho adolescentes que viajaban sin acompañantes, por lo que fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y quedaron bajo protección de las instituciones guatemaltecas correspondientes.