Taxistas descartan aumento de cinco lempiras al pasaje ante alza en combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Los taxistas descartaron, de momento, un aumento de cinco lempiras al pasaje del transporte colectivo, pese al incremento en los precios de los combustibles, informó Luis Martínez, presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish). “Nos sorprendimos al escuchar esas noticias en algunos medios de comunicación. Nada que ver con eso, ya que estamos en negociaciones con el Gobierno”, afirmó.

El presidente de Ataxish explicó que los costos derivados del alza en los combustibles son uno de los temas que se discuten actualmente en la mesa de diálogo con las autoridades. Entre las solicitudes planteadas por los taxistas se encuentra la implementación de beneficios para el uso de gas vehicular, una medida que, según Martínez, ya comenzó a generar beneficios para los conductores. “Ya se logró que los compañeros tengan beneficio del gas vehicular, también solicitamos un bono compensatorio”, señaló el presidente de Ataxish. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El sector espera que las negociaciones permitan encontrar mecanismos para compensar el incremento de los costos operativos sin trasladarlo directamente a los usuarios mediante un aumento del pasaje. Martínez sostuvo que, por el momento, no pueden hablar de un incremento de cinco lempiras debido a las condiciones que enfrenta el transporte de taxis y la competencia que existe en el mercado. En el caso de la capital, el pasaje de taxis colectivos se mantiene en 25 lempiras, sin embargo, existían rumores de que podía aumentar a L30.

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