Riesgo por lluvias: Jornada de limpieza llega a varios sectores de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), desarrolló este lunes una jornada de limpieza en distintos sectores de Tegucigalpa, con el objetivo de retirar desechos y prevenir inundaciones durante la temporada lluviosa.
Paola Rubí, esposa del alcalde Juan Diego Zelaya, acompañó la iniciativa promovida por Mujeres por Honduras, que contempló la atención de varios puntos de la capital.
Rubí explicó que la actividad busca generar conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia de mantener limpios los espacios públicos y evitar que los residuos terminen en las alcantarillas.
“Ellas están tan conscientes de que toda esta basura, aparte de que pone horrible la capital, va a las alcantarillas y después provoca problemas”, manifestó.
Rubí señaló que la unión entre la empresa privada, el gobierno y los capitalinos permite desarrollar acciones para mejorar la imagen de Tegucigalpa y promover una ciudad más limpia.
“Tenemos que hacerlo por amor propio a nuestra capital. Si todos nos unimos, podemos hacer cosas bellas, podemos dejar limpio y tener una capital hermosa”, expresó.
De acuerdo con Rubí, las labores se ejecutan en diferentes sectores del Distrito Central y no se limitan a una sola jornada, debido a la cantidad de basura que diariamente se encuentra en calles, cunetas y otros espacios públicos.
Hizo un llamado a la población para que contribuya evitando arrojar desperdicios en la vía pública, al recordar que la limpieza de la ciudad también depende de los hábitos de sus habitantes.
“La capital más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Lo que queremos es que los capitalinos no tiren basura, por favor”, enfatizó.
Por su parte, Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la AMDC, informó que este lunes las cuadrillas atendieron la colonia Suyapa, bajando Las Lomas y los sectores ubicados debajo de los puentes de La Guadalupe, en el bulevar Morazán.
Galicia agregó que también se realizaron trabajos de limpieza en el casco histórico de Tegucigalpa y en el área cercana al Hospital Escuela, como parte de las acciones desplegadas en diferentes puntos de la capital.