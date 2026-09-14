"No te las tirés de vivo”: Alcaldía llama a ciudadanos a no tirar basura en las calles

Tegucigalpa, Honduras.- Tirar basura en la calle, no respetar las filas o dejar vehículos abandonados en espacios públicos son algunas de las conductas que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) busca combatir con la campaña “No te las tirés de vivo”.

La campaña de cultura ciudadana busca algo muy sencillo, pero fundamental: recuperar las normas básicas de convivencia y respeto entre quienes compartimos una ciudad”, explicó el alcalde Juan Diego Zelaya.

Entre los mensajes de la campaña se incluye el llamado a ser puntuales y respetar las filas, tanto de personas como de vehículos, además de evitar conductas que afecten la convivencia en los espacios públicos.

“Ser puntuales, respetar la fila —tanto de personas como de vehículos—, no tirar basura en la calle, respetar los espacios públicos y pensar en los demás antes de actuar”, señaló Zelaya.

El alcalde también vinculó esta estrategia con la campaña “Fuera Chatarra”, mediante la cual la municipalidad busca evitar que vehículos viejos o abandonados permanezcan durante largos períodos ocupando calles, aceras y otros espacios públicos.