"No te las tirés de vivo”: Alcaldía llama a ciudadanos a no tirar basura en las calles

Tegucigalpa, Honduras.- Tirar basura en la calle, no respetar las filas o dejar vehículos abandonados en espacios públicos son algunas de las conductas que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) busca combatir con la campaña “No te las tirés de vivo”.
La campaña de cultura ciudadana busca algo muy sencillo, pero fundamental: recuperar las normas básicas de convivencia y respeto entre quienes compartimos una ciudad”, explicó el alcalde Juan Diego Zelaya.
Entre los mensajes de la campaña se incluye el llamado a ser puntuales y respetar las filas, tanto de personas como de vehículos, además de evitar conductas que afecten la convivencia en los espacios públicos.
“Ser puntuales, respetar la fila —tanto de personas como de vehículos—, no tirar basura en la calle, respetar los espacios públicos y pensar en los demás antes de actuar”, señaló Zelaya.
El alcalde también vinculó esta estrategia con la campaña “Fuera Chatarra”, mediante la cual la municipalidad busca evitar que vehículos viejos o abandonados permanezcan durante largos períodos ocupando calles, aceras y otros espacios públicos.
“No podemos apropiarnos de calles, aceras o espacios públicos dejando vehículos viejos o abandonados durante meses o años, ya que el espacio es público y todos y debemos respetarlo”, sostuvo el edil.
Consideró que parte de los problemas de convivencia en la capital se originan cuando las personas buscan beneficiarse individualmente sin tomar en cuenta las normas que deben cumplirse en una ciudad.
“Porque cuando todos nos las queremos tirar de vivos, lo que termina imperando es el desorden. Y en una ciudad donde cada quien hace lo que quiere, al final todos perdemos”, advirtió.
La propuesta busca que los ciudadanos adopten las normas de convivencia como parte de sus hábitos cotidianos y no únicamente cuando existe una autoridad vigilando su cumplimiento.
“Queremos promover la autorregulación: hacer lo correcto y respetar las normas aun cuando nadie nos esté viendo. No debería ser necesaria una multa, un policía o una cámara”, afirmó Zelaya.
Agrego que “la lucha contra la basura requiere mejores sistemas de recolección y limpieza, pero también ciudadanos que no ensucien. Recuperar los espacios públicos requiere inversión, pero sobre todo, aprender a respetarlos”, manifestó.
“Una ciudad en orden no se construye solamente desde la Alcaldía. Se construye entre todos y si nos respetamos y cumplimos las normas básicas de convivencia, tendremos una ciudad que funciona mejor”, concluyó el edil capitalino.