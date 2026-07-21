Alcaldía instalará urinarios públicos en el centro histórico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Antes de que muchos capitalinos comiencen su jornada, Luis Manuel Salgado ya recorre parques, bulevares y espacios públicos de Tegucigalpa.

Desde hace 14 años integra el equipo de limpieza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), una labor silenciosa con la que contribuye a mantener limpia la capital para quienes la habitan y la visitan.

Cada día recorre sectores como El Guanacaste, el parque Finlay, el parque Valle y, en ocasiones, el parque La Concordia. Sin embargo, al iniciar su jornada, suele encontrarse con una realidad que lo indigna: desechos fisiológicos dejados por personas en áreas destinadas a la recreación.

La situación no solo deteriora la imagen de estos espacios públicos, sino que también obliga al trabajador a extremar las medidas de limpieza debido al riesgo de contaminación al que se expone.

"Ahorita venimos de limpiar las canchas, allá por Guanacaste. Horrible, ni quiera Dios. Tuve que asear un montón de excremento de personas que dejaron ahí", relató Luis Manuel mientras sostenía la escoba que lo acompaña todos los días.

Salgado contó a EL HERALDO que, después de realizar estas labores, debe lavarse cuidadosamente las manos y limpiar los utensilios que utiliza para reducir el riesgo de contraer enfermedades. Además, explicó que, ante la falta de equipo adecuado, en muchas ocasiones debe improvisar con materiales que encuentra entre la basura.

"Yo ando con grandes ganas de decir muchas cosas, pero tengo que respetar. Y eso es lo que pasa con el hondureño: no respetamos la comunidad, no respetamos la capital", lamentó.

Para Salgado, la falta de conciencia ciudadana ha convertido algunos espacios emblemáticos de Tegucigalpa en sitios donde las personas hacen sus necesidades fisiológicas, una práctica que afecta la imagen de la ciudad y dificulta el trabajo de quienes, como él, dedican sus días a mantener limpios los espacios públicos.