Alcaldía revisa proyecto para rescatar histórico parque La Concordia de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Gerencia del Centro Histórico del Distrito Central informó que actualmente se revisa y actualiza el perfil del proyecto para la restauración del Parque La Concordia, una iniciativa que busca recuperar uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la capital.
De acuerdo con la institución, el proyecto del Parque La Concordia no es nuevo, ya que su formulación data de hace varios años; sin embargo, había quedado archivado y sin continuidad en distintas administraciones municipales.
“El parque ya tiene creado el perfil del proyecto, este viene trabajándose desde hace muchísimos años, pero se había quedado engavetado”, explicó la directora de la Gerencia del Centro Histórico, Ana Castro.
La funcionaria detalló que en la actualidad el expediente técnico ha sido recuperado y se encuentra nuevamente en proceso de revisión para su posible actualización, con el fin de adecuarlo a las condiciones actuales del entorno urbano.
Castro indicó que se trata de una intervención compleja debido a las estructuras existentes dentro del parque, las cuales requieren un análisis técnico especializado y una inversión considerable para su restauración.
En ese sentido, señaló que el proceso debe desarrollarse en coordinación con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), con el objetivo de definir los lineamientos adecuados para la intervención de los elementos patrimoniales.
“El manejo de la restauración de ciertos elementos no es sencillo, por lo que debe trabajarse en conjunto con el Instituto de Antropología”, consideró la entrevistada.
La directora agregó que el perfil del proyecto está siendo revisado para determinar si requiere actualizaciones técnicas o ajustes en su formulación original antes de avanzar a la siguiente etapa.
Según explicó, una vez concluida la actualización del documento, la responsabilidad pasaría a la municipalidad, que tendría que gestionar la búsqueda de financiamiento para ejecutar las obras.
No obstante, aclaró que aún no es posible establecer un monto exacto de inversión, debido a que el documento técnico se encuentra en proceso de actualización y depuración de información.
Castro añadió que el proyecto podría abrirse a esquemas de cooperación con el sector privado u otros organismos, como parte de una estrategia para ampliar las fuentes de financiamiento.
Asimismo, destacó que se está trabajando en un plan de sostenibilidad que permita evitar que el parque vuelva a quedar en abandono con el cambio de administraciones municipales.
“Lo que buscamos es que no se recupere en una sola gestión y luego se pierda, sino que tenga sostenibilidad en el tiempo”, señaló la funcionaria.
Como referencia, mencionó experiencias previas como el Parque de las Naciones Unidas y el parque del Cerro Juana Laínez, donde se han involucrado distintos actores para garantizar su mantenimiento.
En cambio, advirtió que cuando no se logra ese modelo de gestión compartida, las inversiones municipales tienden a deteriorarse en pocos años, afectando los procesos de recuperación urbana.
Además, Ana Castro indicó que este esfuerzo forma parte de una planificación más amplia para el centro histórico, en la que también se involucra la academia y otras instituciones para fortalecer el diseño de los proyectos.