Alcaldía revisa proyecto para rescatar histórico parque La Concordia de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Gerencia del Centro Histórico del Distrito Central informó que actualmente se revisa y actualiza el perfil del proyecto para la restauración del Parque La Concordia, una iniciativa que busca recuperar uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la capital.

De acuerdo con la institución, el proyecto del Parque La Concordia no es nuevo, ya que su formulación data de hace varios años; sin embargo, había quedado archivado y sin continuidad en distintas administraciones municipales.

“El parque ya tiene creado el perfil del proyecto, este viene trabajándose desde hace muchísimos años, pero se había quedado engavetado”, explicó la directora de la Gerencia del Centro Histórico, Ana Castro.

La funcionaria detalló que en la actualidad el expediente técnico ha sido recuperado y se encuentra nuevamente en proceso de revisión para su posible actualización, con el fin de adecuarlo a las condiciones actuales del entorno urbano.

Castro indicó que se trata de una intervención compleja debido a las estructuras existentes dentro del parque, las cuales requieren un análisis técnico especializado y una inversión considerable para su restauración.

En ese sentido, señaló que el proceso debe desarrollarse en coordinación con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), con el objetivo de definir los lineamientos adecuados para la intervención de los elementos patrimoniales.