Pleno de la CSJ regulará 128 nombramientos realizados por Rebeca Ráquel

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la regularización de 128 nombramientos realizados durante la gestión de la expresidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando. Los 15 magistrados analizaron los nombramientos, que corresponden a plazas efectuadas en febrero de 2026, para determinar si los funcionarios seleccionados por Obando cumplen los requisitos establecidos por la ley. Tras la sesión del pleno —desarrollada el 18 de septiembre—, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que los magistrados aprobaron la regularización de los nombramientos.

“Se aprobó la regularización de estos nombramientos, lo que implica una revisión de los requisitos formales que establece la carrera judicial para conocer si reúnen las condiciones suficientes de acuerdo a la ley para permanecer en ese cargo que en este momento se ostenten carácter de interinato", explicó.

El portavoz señaló que los 128 nombramientos mantienen actualmente un carácter de interinato y que el proceso busca establecer las condiciones para determinar su eventual permanencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La regularización también contempla la realización de un concurso de carácter interno, ya que según el portavoz del órgano judicial, este procedimiento permitirá que los ocupantes de las plazas puedan, conforme a la decisión del comité, adquirir posteriormente el carácter de permanencia. El proceso, por tanto, estará sujeto a la revisión de los requisitos formales de la carrera judicial, así como a las evaluaciones y verificaciones previstas para los funcionarios cuyos nombramientos fueron incluidos en el análisis.

Previo a la sesión, la magistrada de la Sala Civil de la CSJ, Gaudy Bustillo, explicó que el proceso contempla una revisión exhaustiva de las investiduras para establecer si se ajustaron a las disposiciones legales y si las personas seleccionadas reúnen las competencias requeridas para desempeñar los cargos. La revisión incluye una evaluación de conocimientos, el análisis de los expedientes curriculares y la verificación de antecedentes disciplinarios, elementos que forman parte de los criterios que serán considerados para la regularización de las plazas.

Destituciones previas