Empleados judiciales piden a la CSJ aprobar aumento salarial del 10%

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Empleados del Poder Judicial pidió al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobar un incremento salarial del 10% para 2026, ajuste que favorecería a cerca de seis mil trabajadores de este poder del Estado.
El integrante de la organización gremial, Kevin Castro, aseguró que la petición salarial ya fue presentada ante el máximo órgano de justicia, y que esperan una respuesta antes del receso judicial de medio año, que comienza en julio.
"Ya estamos a vísperas de irnos de vacaciones de medio año y estamos esperando la respuesta del aumento correspondiente para este año 2026”, indicó el funcionario.
De acuerdo con Castro, el aumento impactaría a empleados de distintas áreas del Poder Judicial y responde a una solicitud impulsada por la asociación que representa al personal administrativo y jurisdiccional.
Sin embargo, la petición toma auge en un contexto en el que los trabajadores también mantienen expectativas sobre la regularización de plazas y la definición de los mecanismos de concurso para nuevos nombramientos.
Concursos de plazas siguen en análisis
Además del incremento salarial, la Asociación de Empleados del Poder Judicial manifestó su interés en que, una vez concluido el período de vacaciones de medio año, se establezcan los requisitos y parámetros para los concursos de plazas judiciales.
Castro expresó que esperan que los procesos de selección prioricen la meritocracia y garanticen la transparencia en los nombramientos.
Además, señaló que las autoridades deben asegurar que "los aspirantes con mejores perfiles sean seleccionados para las áreas administrativas y jurisdiccionales", respetando los resultados de las evaluaciones correspondientes.
La petición también incluye una comisión designada por el pleno de magistrados en la definición de los criterios que regirán los concursos.
Revisarán 189 nombramientos revocados
Otro de los temas que mantiene la atención de los empleados judiciales es la validación de 189 nombramientos que fueron revocados en febrero.
Según explicó Castro, el proceso de revisión incluye plazas interinas ocupadas por personal que ya desempeña funciones dentro de la institución.
“Si ya se está en una plaza interina y han practicado el día a día de todo lo que se realiza, no tendríamos ningún problema para poder validar el nombramiento de manera permanente”, declaró.
El dirigente precisó que las plazas abarcan distintos cargos dentro del sistema de justicia, entre ellos suscribientes, secretarios, receptores, jueces y magistrados.