Empleados judiciales piden a la CSJ aprobar aumento salarial del 10%

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Empleados del Poder Judicial pidió al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobar un incremento salarial del 10% para 2026, ajuste que favorecería a cerca de seis mil trabajadores de este poder del Estado.

El integrante de la organización gremial, Kevin Castro, aseguró que la petición salarial ya fue presentada ante el máximo órgano de justicia, y que esperan una respuesta antes del receso judicial de medio año, que comienza en julio.

"Ya estamos a vísperas de irnos de vacaciones de medio año y estamos esperando la respuesta del aumento correspondiente para este año 2026”, indicó el funcionario.

De acuerdo con Castro, el aumento impactaría a empleados de distintas áreas del Poder Judicial y responde a una solicitud impulsada por la asociación que representa al personal administrativo y jurisdiccional.

Sin embargo, la petición toma auge en un contexto en el que los trabajadores también mantienen expectativas sobre la regularización de plazas y la definición de los mecanismos de concurso para nuevos nombramientos.