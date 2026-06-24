CSJ aprueba aumento salarial del 7% para empleados del Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un aumento salarial general del 7% para los empleados del Poder Judicial, informó la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ). La decisión salarial llegaría como un beneficio a trabajadores en condición permanente, interina y por contrato, según detalló el representante de la organización, Kevin Castro, quien destacó que la medida fue aprobada durante una sesión del pleno de magistrados.

“Establecieron dar un aumento general para todos los compañeros en la modalidad permanente, interino y contrato, de un 7%”, expresó Castro. De acuerdo con la organización gremial, el ajuste será efectivo durante el mes de agosto, lo que representa una mejora para los trabajadores del sistema judicial y responde a una demanda planteada por los empleados ante las autoridades de la institución.

Inclusión de personal interino y por contrato

Castro señaló que uno de los aspectos relevantes de la aprobación fue la incorporación de empleados interinos y por contrato dentro del beneficio salarial. Según explicó, la inclusión de estos trabajadores fue resultado de las gestiones realizadas por la asociación, que defendió ante las autoridades judiciales que este personal desempeña funciones y asume responsabilidades similares a las del personal permanente.

La organización sostuvo que el reconocimiento de estos grupos dentro del incremento salarial constituye un avance para los trabajadores que históricamente han buscado igualdad de condiciones dentro de la institución. Además, indicó que el aumento tendrá un impacto directo en los ingresos de los empleados con menores salarios. De acuerdo con las estimaciones de la asociación, el ajuste representará entre 1,300 y 1,400 lempiras mensuales adicionales para este segmento de trabajadores.

Transferencias presupuestarias permitieron aprobar el ajuste