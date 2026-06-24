Claudia Varela, empleada de limpieza que murió tras derrumbe de cerro en la capital

La iglesia a la que asistía Claudia y su familia compartió una nota de duelo en la que expresó su solidaridad tras lo ocurrido, destacándola como una mujer con calidad humana, fortaleza y el cariño que brindaba a quienes la rodeaban. "Elevamos nuestras oraciones para que Dios le conceda el descanso eterno y fortaleza a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor", menciona la nota.