Claudia Varela, empleada de limpieza que murió tras derrumbe de cerro en la capital

Tras largas horas de búsqueda fue recuperado el cuerpo sin vida de Claudia Varela, empleada de limpieza de una de las bodegas incendiadas tras el derrumbe de un cerro en el anillo periférico de la capital.
Todo ocurrió a eso de las 7:20 de la mañana, cuando, según el reporte de las autoridades, el cerro colapsó sobre la bodega, provocando un fuerte incendio de manera inmediata.
Claudia Suyapa Varela Garay, de 46 años de edad, se desempeñaba como empleada de limpieza en una de las empresas afectadas. Llegó a las 6 de la mañana al lugar.
Uno de los locales afectados comercializaba productos altamente inflamables, entre ellos pinturas y baterías, lo que, de acuerdo con las autoridades, habría sido el factor de la rápida propagación del incendio, que dejó pérdidas materiales y humana.
Tras la tragedia quedaron varias personas atrapadas, quienes fueron rescatadas sanas y salvas por elementos del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, tres de ellas quedaron soterradas y tan solo el cuerpo de una de ellas ha sido recuperado.
A eso de las 6:00 de la tarde fue recuperado el cuerpo de Claudia Varela, quien, según los videos de cámaras de seguridad, fue la primera persona en ingresar al lugar a limpiar las instalaciones.
El cuerpo se encontraba soterrado, con varias heridas provocadas por las piedras. Familiares rompieron en llanto tras confirmarse que era una de las víctimas mortales, mientras las autoridades siguen buscando a Karen Girón y Félix Núñez.
El cuerpo de Claudia fue llevado a la morgue capitalina; posteriormente fue entregado a sus familiares y está siendo velado desde horas tempranas de este miércoles.
La iglesia a la que asistía Claudia y su familia compartió una nota de duelo en la que expresó su solidaridad tras lo ocurrido, destacándola como una mujer con calidad humana, fortaleza y el cariño que brindaba a quienes la rodeaban. "Elevamos nuestras oraciones para que Dios le conceda el descanso eterno y fortaleza a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor", menciona la nota.
"Dios fortalezca la vida de su esposo Francisco Flores, sus hijos y toda su familia, para que encuentren consuelo y paz en medio de este difícil momento", lamentaron.