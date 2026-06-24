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Fue bombero y socorrista de la Cruz Roja: Félix Núñez, segunda víctima del derrumbe en bodega

Tras más de 26 horas de excavación, fue recuperado el cuerpo de Félix Núñez, la segunda víctima encontrada luego de que un cerro colapsara y quedara soterrado en una bodega

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 10:21
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Como Félix Ramón Núñez, de 49 años de edad, fue identificado el segundo cuerpo de la víctima que fue recuperado esta mañana del miércoles -24 de junio-, tras las labores realizadas por parte del Cuerpo de Bomberos, luego del derrumbe e incendio registrado en una bodega del anillo periférico.

Foto: Cortesía
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Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron rescatar el cuerpo sin vida de Félix Ramón Núñez, la segunda víctima de la tragedia ocurrida la mañana del martes en unas bodegas del anillo periférico.

 Foto: Redes sociales
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El cadáver fue recuperado a eso de las 9:20 y 9:30 de la mañana del miércoles, tras varias horas de excavaciones en una de las oficinas donde se encontraba Félix Núñez.

 Foto: Redes sociales
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“La persona que acabamos de encontrar se encontraba en una de las oficinas", señaló Sergio Madrid, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Familiares que estaban en la escena se derrumbaron tras encontrar el cuerpo sin vida, pues aún mantenían la esperanza de que Félix fuera encontrado vivo.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Félix Núñez llegó en horas tempranas a trabajar ayer martes -23 de junio-, pues él llegaba únicamente los días martes a la empresa, sin imaginar que ese día el cerro que estaba detrás de las bodegas se desplomaría y caería sobre ellas, provocando un incendio.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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El cuerpo de Félix Núñez y el de otras dos mujeres quedaron soterrados, por lo que rápidamente iniciaron las labores de rescate para encontrar sus cuerpos. Núñez era colaborador del área administrativa de la empresa.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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El primer cuerpo recuperado fue el de Claudia Suyapa Varela Garay, de 46 años de edad, quien se desempeñaba como empleada de limpieza en una de las empresas afectadas. Llegó a las 6 de la mañana al lugar.

 Foto: Redes sociales
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Félix Núñez fue parte del Cuerpo de Bomberos de Honduras y socorrista de la Cruz Roja Hondureña. Karen Girón es la última víctima que sigue desaparecida.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
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“Ya lo estamos recuperando, ahorita solo estamos colocándolo en la camilla para hacerlo entrega al Ministerio Público. Ya se le comunicó al equipo del Ministerio Público y de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo", indicó.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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