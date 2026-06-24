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Retiran cadáver de segundo soterrado en bodegas del anillo periférico

Tras más de 26 horas buscando el cuerpo de don Félix Núñez, fue encontrado la mañana de este miércoles 24 de junio. Estas son las imágenes de su traslado hasta la morgue

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 10:40
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Tras ser sacado de los escombros, el cadáver de Félix Núñez fue trasladado hasta la morgue capitalina. Aquí las imágenes de su extracción y traslado.

Fotos: David Romero | Alex Pérez | El Heraldo
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El Cuerpo de Bomberos realizó el rescate del cadáver.

 Foto: Cortesía
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El cuerpo de don Félix estaba totalmente destrozado por las piedras que le cayeron encima.

 Foto: Cortesía
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Su cuerpo ya se encuentra en la morgue capitalina, para realizarle la respctiva autopsia de ley.

 Foto: Cortesía
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Tras la confirmación del hallazgo, miembros de Medicina Forense llegaron al lugar para iniciar con el levantamiento.
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El cuerpo fue embolsado y trasladado rápidamente para iniciar con el proceso legal.
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Los socorristas siguen buscando a Karen Girón, la tercera víctima del hecho.
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La familia de Núñez recibió la noticia y rompieron en llanto.
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Algunos bomberos les brindaron consuelo en este duro momento.
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Se espera que en las próximas horas den con el cuerpo de la tercera víctima de este derrumbe en el anillo periférico.
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