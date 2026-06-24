Tras 24 horas del derrumbe, sigue la búsqueda de dos desaparecidos en bodegas

Tegucigalpa, Honduras.- Las labores de búsqueda de dos cuerpos continúan este miércoles 24 de junio, luego del derrumbe de un cerro sobre un complejo de bodegas ubicado en las cercanías del anillo periférico, y este provocara un incendio estructural de gran magnitud, provocando pérdidas materiales y humanas.

La tragedia ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana del martes, luego de que un cerro cayera sobre las bodegas, una de ellas con productos inflamables, provocando un siniestro que se propagó rápidamente, según el informe de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El incidente ha dejado, hasta el momento, una persona fallecida confirmada y mantiene desaparecidas a dos personas, mientras sus familiares permanecen a la espera de noticias.