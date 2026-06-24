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Tras 24 horas del derrumbe, sigue la búsqueda de dos desaparecidos en bodegas

Copeco mantiene acciones para el control de riesgos y el aseguramiento de la zona, debido a las condiciones generadas por el deslizamiento y el incendio

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 06:31
Tras 24 horas del derrumbe, sigue la búsqueda de dos desaparecidos en bodegas

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre el cierre de las operaciones de búsqueda.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las labores de búsqueda de dos cuerpos continúan este miércoles 24 de junio, luego del derrumbe de un cerro sobre un complejo de bodegas ubicado en las cercanías del anillo periférico, y este provocara un incendio estructural de gran magnitud, provocando pérdidas materiales y humanas.

La tragedia ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana del martes, luego de que un cerro cayera sobre las bodegas, una de ellas con productos inflamables, provocando un siniestro que se propagó rápidamente, según el informe de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El incidente ha dejado, hasta el momento, una persona fallecida confirmada y mantiene desaparecidas a dos personas, mientras sus familiares permanecen a la espera de noticias.

Noche de angustia en Tegucigalpa: sigue búsqueda de víctimas del derrumbe en anillo periférico

La primera víctima encontrada fue Claudia Suyapa Varela Garay, de 46 años, quien laboraba en una de las bodegas; siguen buscando a Karen Girón y Félix Núñez.

Copeco expresó sus condolencias a los familiares de la víctimas y manifestó su solidaridad con quienes continúan enfrentando momentos de angustia.

Tras 24 horas del derrumbe, sigue la búsqueda de dos desaparecidos en bodegas
Encuentran el cuerpo de la primera víctima tras derrumbe de cerro en el anillo periférico

Sigue la búsqueda

Desde que se reportó el suceso, se activó una respuesta coordinada entre las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con el objetivo de proteger la vida y atender a las personas afectadas.

Las autoridades indicaron que el trabajo permitió rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas tras el derrumbe y el incendio, mientras continúan las labores especializadas de búsqueda, rescate y remoción de escombros.

En las labores participan el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER) del CODEM, UMAPS, el Cuerpo de Bomberos de Honduras, el Batallón Humanitario de Rescate (BHR), la Policía Militar del Orden Público, la Policía Municipal, la Cruz Roja Hondureña, el Sistema Nacional de Emergencia 911, la Policía Nacional, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Copeco reiteró que las operaciones continuarán el tiempo que sea necesario para localizar a las dos personas desaparecidas y brindar respuestas a sus familias.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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