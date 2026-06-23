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Seis partidos definen a los clasificados del Grupo A, B y C en el Mundial 2026

Cinco clasificados a 16avos de final saldrán de los encuentros que se disputarán este miércoles 24 de junio, con especial hincapié en Brasil, Marruecos, Canadá, Suiza y México

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 16:57
Seis partidos definen a los clasificados del Grupo A, B y C en el Mundial 2026

Final de película rumbo a 16avos de final en el Mundial 2026.

 Foto: EFE

Vancouver, Canadá.- Continúa la actividad del Mundial 2026 con seis partidos que terminarán de definir las primeras posiciones en los grupos encabezados por México, Canadá y Brasil.

La jornada comienza a la una de la tarde, hora hondureña, con la resolución del Grupo B, donde Canadá y Suiza lucharán por el primer lugar de su zona, mientras que la escuadra victoriosa del Bosnia y Herzegovina vs Qatar se asegurará pasar a la siguiente ronda como una de las mejores terceras.

Seguidamente, a las cuatro de la tarde, tendremos uno de los regresos más esperados en este mundial con la vuelta de Neymar, confirmada por su técnico Carlo Ancelotti tras el partido contra Haití de la última fecha.

Si Ochoa es parte de la alineación titular contra Chequia, se unirá a Messi y Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores en disputar seis mundiales.

Si Ochoa es parte de la alineación titular contra Chequia, se unirá a Messi y Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores en disputar seis mundiales.

 (Foto: EFE)
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El combinado brasileño no tiene un gran registro en mundiales cuando se enfrenta a selecciones europeas, siendo eliminada en sus últimas cinco ocasiones, pero si revisamos la estadística contra Escocia, encontramos una victoria que data de Francia 1998, con un marcador de 2-1 a favor de Brasil.

Por su parte, los escoceses sueñan con avanzar a la siguiente ronda por primera vez en la historia del país, pero en su camino se metió Marruecos, una de las escuadras que más a crecido futbolísticamente hablando y con una victoria frente a Haití, se ganará su boleto a dieciseisavos.

Finalmente, a las siete de la noche, Sudáfrica está obligado a ganarle a Corea del Sur para arrebatarle la segunda posición del Grupo A, ya que el primer lugar es de México.

Desde 2023, Neymar no juega un partido con Brasil.

Desde 2023, Neymar no juega un partido con Brasil.

 (Foto: EFE)
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Los anfitriones han rendido por encima de sus posibilidades, impulsados por una afición que los quiere ver llegar lejos, con unos 16avos y octavos de final que se disputarán en el mítico Estadio Azteca antes más de 80,000 aficionados, el mejor escenario posible para llegar al sexto partido.

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Redacción web
Mario Ramírez

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