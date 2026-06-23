Fichajes Honduras: Baja de peso en Motagua, Rubilio se va de Marathón y bombazo en Olimpia

Olimpia quiere dar la sorpresa, Motagua sufre baja y Rubilio se va de Marathón. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Exon Arzú - El extremo hondureño regresará al Houston Dynamo tras finalizar su préstamo con Real España.
Rubilio Castillo - El delantero hondureño no continuará en el Marathón para el torneo Apertura 2026-27 y decidió despedirse de la institución mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales.
RoRuCa fue operado hace unas semanas y eso la habría costado su puesto en el conjunto verdolaga. Su futuro está en el aire por el momento.
Julio Gutiérrez - El directivo de Motagua se pronunció sobre un posible regreso de Rubilio al mimado. "Sería lindo verlo otra vez con la camiseta del Motagua, pero no sé si es lo que el entrenador anda buscando, el equipo se diseña basado en sus necesidades, la última palabra la tiene el técnico", dijo.
Marcelo Santos - Tras salir de Motagua, el veterano defensor se ha convertido en una de las opciones para suplir a Jack Baptiste en Real España.
Roger Sander - A Marcelo Santos se le une Roger Sanders. El exOlancho FC entró en carpeta y ya han entrado en pláticas con la directiva aurinegra.
Leo Juárez - El defensor que brilló con el CD Piratas de la Liga de Ascenso se convierte en nuevo fichaje del recién ascendido a Liga Nacional, Estrella Roja.
Maikel García - El extremo derecho del Independiente también llega a reforzar al Estrella Roja en su nueva etapa en Liga Nacional.
Esteban Duarte - El capitán del Estrella Roja no se mueve y en las últimas horas fue renovado por un año más.
Reinieri Mayorguin - El exjugador de Motagua es otra de las figuras que ha sido renovado por el equipo de Danlí.
Dago Durón - Otras de las piezas renovadas en Estrella Roja, que busca destacar en la primera división de Honduras.
Jared Velásquez - Viene de jugar en el Hondupino de la segunda división y será uno de los refuerzos del Estrella Roja en la zona medular del campo.
John Kleber Oliveira da Silva - El delantero brasileño se olvidó de Motagua y fue anunciado de manera oficial como nuevo fichaje del Danubio de la primera división de Uruguay.
Silvio Rudman - El argentino fue presentado oficialmente este lunes como nuevo director técnico del Marathón, iniciando una nueva etapa al frente del conjunto verdolaga con la misión de devolver al club a los primeros planos del fútbol hondureño.
Bryan Moya - Marathón ha intentado al delantero por problemas de indisciplina, pero hasta el momento ha rechazado propuestas hechas por el club.
El deseo del jugador es llegar a un acuerdo justo y buscar nuevo destino. Equipos como Platense y Choloma buscan sus servicios.
Erick Puerto - El presidente de Platense confirmó que "Yio" no se mueve del club. Hay interés de equipos locales y del extranjero, pero no hay ofertas concretas aún.
Samuel Card - El extremo derecho sigue en la órbita de Marathón y en las próximas horas se podría anunciar su fichaje.
Anthony Lozano - El choco está sin equipo tras salir del Santos Laguna y Olimpia podría dar la sorpresa del mercado al incorporarlo. Una de las dificultades es el tema económico.