Cristiano Ronaldo luego de marcar doblete en el Mundial: "Pensaban que ya estaba retirado"

Houston, Estados Unidos.- Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Tras anotar un espectacular doblete ante Uzbekistán en la segunda jornada del Mundial 2026, el astro portugués lideró la clasificación de su selección a la fase eliminatoria y aprovechó el momento para enviar un contundente mensaje a quienes dudaban de él. Con estas dos anotaciones, "CR7" rompió un récord absoluto y solitario en la historia del fútbol: convertirse en el único jugador capaz de marcar en seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo. Al terminar el encuentro, el delantero no ocultó su inmensa alegría por el rendimiento del grupo y por seguir agigantando su leyenda.

"Muy feliz, lo más importante para mí es el trabajo del equipo, la confianza que tenemos. Pero lo cierto es que hoy hemos mejorado. Sobre mí, desde luego, batir récords siempre es bonito, pero lo importante son los objetivos de la selección y alcanzar la fase eliminatoria, lo hemos logrado y estoy muy feliz", declaró visiblemente emocionado. MENSAJE A LOS CRÍTICOS A pesar de la euforia por la histórica marca, Cristiano no dejó pasar la oportunidad de responder a las constantes críticas que ha recibido en el último tiempo debido a su edad y su vigencia en la alta competencia. Con total firmeza, el atacante dejó claro que su mentalidad sigue intacta y que el apoyo de su vestuario fue clave para acallar las dudas. "Sabía que mis compañeros me iban a ayudar, algunos pensaban que ya estaba retirado del fútbol, pero yo confío en mi trabajo", sentenció con tono desafiante.