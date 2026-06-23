Cristiano Ronaldo le arrebata récord a Messi en Mundiales luego de doblete ante Uzbekistán

Houston, Estados Unidos.- Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con su gol del momentáneo 1-0 ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos.

Cristiano, titular en el once del seleccionador español Roberto Martínez, firmó el 1-0 al rematar un centro de Joao Cancelo a los seis minutos.

El portugués, de 41 años, marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y, ahora, uno en la Copa del Mundo de 2026.

El delantero del Al-Nassr conquistó los únicos tres trofeos de la historia de Portugal, una Eurocopa y dos Ligas de Naciones.

Además de eso, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de la selección de Portugal al llegar a diez tantos, poniéndose uno arriba de Ausébio.

No solo eso, también logró ser el jugador más veterano en marcar un doblete, al hacerlo con 41 años y 138 días, dejando atrás a Messi que lo tenía con 38 años y 34 días.