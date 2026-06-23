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Críticas a Said Martínez tras trabajo en partido de Inglaterra-Ghana: "No tiene el nivel"

Esta vez el árbitro hondureño Said Martínez ha recibido duras críticas, todo lo contrario de su debut con el Qatar-Suiza, ahora con su segundo partido en el Mundial 2026 entre Inglaterra ante Ghana, le ha dejado malos puntajes

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 17:37
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Esta vez el árbitro hondureño Said Martínez ha recibido duras críticas, todo lo contrario de su debut con el Qatar-Suiza, ahora con su segundo partido en el Mundial 2026 entre Inglaterra ante Ghana, le ha dejado malos puntajes
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El hondureño Said Martínez tuvo su segunda participación en el Mundial United 2026, antes estuvo en el Qatar vs Suiza y ahora lo hizo en el Inglaterra ante Ghana.
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Said Martínez junto con Walter López y Christian Ramínez andan haciendo historia por el arbitraje hondureño.
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Said Martínez posó al lado del inglés Harry Kane y el ganés Jordan Ayew. Un gran paso para el arbitraje hondureño.
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Inglaterra y Ghana empataron 0-0 y ambas selecciones llegaron a 4 puntos en el grupo L. Saíd mostró dos tarjetas amarillas, una para cada nación, 13 faltas para los ingleses y 23 de los ghaneses, además de dos fueras de juego por bando. No hubo expulsados.

 Foto cortesía @brfootball
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Una de las acciones discutidas dentro del juego fue protagonizada por Prince Adu contra el meta Jordan Pickford.
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En el mano a mano, el ghanés llegó a toda velocidad y el arquero salió bien, Saíd pitó correctamente la falta a favor de los ingleses.
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Pero sin lugar a duda que Prince Adu mereció una papeleta por la fuerte entrada contra el meta.
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La más señalada se dio en el segundo tiempo, cuando Ezri Konsa se lanzó contra la rodilla de Adu.
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Una imagen frontal dentro del área inglesa donde Ghana reclamó penal, no se revisó ni en el VAR.
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Prince Adu cayó y la acción fue catalogada como la más polémica en el juego entre Inglaterra vs Ghana. No se sancionó penal.
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"Evidenció que hay un grupo importante de árbitros en este Mundial que no tienen el nivel suficiente para dirigir un encuentro de una competición tan importante"
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"Cometió diversos errores de apreciación y no sostuvo un criterio regular. Además, se tragó un penalti como una casa a favor de Ghana en los últimos minutos del encuentro"

 GREG M. COOPER / EFE
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"El choque tuvo una acción polémica de bastante relevancia, y es que Konsa se lanza contra la rodilla de Adu, impidiéndole rematar sin llegar al balón en ningún momento en el área inglesa"

 GREG M. COOPER / EFE
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"Es un penalti como una catedral que el VAR, de nuevo, decidió ignorar. Parece que han decidido que el reglamento no tenga utilidad alguna en este Mundial", escribió Archivo VAR.
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