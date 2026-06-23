Críticas a Said Martínez tras trabajo en partido de Inglaterra-Ghana: "No tiene el nivel"

Esta vez el árbitro hondureño Said Martínez ha recibido duras críticas, todo lo contrario de su debut con el Qatar-Suiza, ahora con su segundo partido en el Mundial 2026 entre Inglaterra ante Ghana, le ha dejado malos puntajes
El hondureño Said Martínez tuvo su segunda participación en el Mundial United 2026, antes estuvo en el Qatar vs Suiza y ahora lo hizo en el Inglaterra ante Ghana.
Said Martínez junto con Walter López y Christian Ramínez andan haciendo historia por el arbitraje hondureño.
Said Martínez posó al lado del inglés Harry Kane y el ganés Jordan Ayew. Un gran paso para el arbitraje hondureño.
Inglaterra y Ghana empataron 0-0 y ambas selecciones llegaron a 4 puntos en el grupo L. Saíd mostró dos tarjetas amarillas, una para cada nación, 13 faltas para los ingleses y 23 de los ghaneses, además de dos fueras de juego por bando. No hubo expulsados.
Una de las acciones discutidas dentro del juego fue protagonizada por Prince Adu contra el meta Jordan Pickford.
En el mano a mano, el ghanés llegó a toda velocidad y el arquero salió bien, Saíd pitó correctamente la falta a favor de los ingleses.
Pero sin lugar a duda que Prince Adu mereció una papeleta por la fuerte entrada contra el meta.
La más señalada se dio en el segundo tiempo, cuando Ezri Konsa se lanzó contra la rodilla de Adu.
Una imagen frontal dentro del área inglesa donde Ghana reclamó penal, no se revisó ni en el VAR.
Prince Adu cayó y la acción fue catalogada como la más polémica en el juego entre Inglaterra vs Ghana. No se sancionó penal.
"Evidenció que hay un grupo importante de árbitros en este Mundial que no tienen el nivel suficiente para dirigir un encuentro de una competición tan importante"
"Cometió diversos errores de apreciación y no sostuvo un criterio regular. Además, se tragó un penalti como una casa a favor de Ghana en los últimos minutos del encuentro"
"El choque tuvo una acción polémica de bastante relevancia, y es que Konsa se lanza contra la rodilla de Adu, impidiéndole rematar sin llegar al balón en ningún momento en el área inglesa"
"Es un penalti como una catedral que el VAR, de nuevo, decidió ignorar. Parece que han decidido que el reglamento no tenga utilidad alguna en este Mundial", escribió Archivo VAR.