Bizarrap anuncia su primera Music Session de 2026 junto a Myke Towers

Buenos Aires, Argentina.- El productor argentino Bizarrap estrenará una nueva sesión musical junto al puertorriqueño Myke Towers, según anunció este martes a través de sus redes sociales.

Bizarrap publicó una foto junto a Towers en su cuenta de Instagram, con un escueto mensaje para informar que este miércoles se estrenará una nueva pieza colaborativa, la primera de 2026.

Las sesiones musicales de Bizarrap suelen resultar en instantáneos éxitos internacionales y han incluido a estrellas de la talla de Shakira, Residente, Duki, Quevedo, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Trueno o Milo J, entre otros.

El joven artista argentino había lanzado su última sesión el 26 de diciembre de 2025, junto al cantante colombiano J Balvin, y dos meses antes había unido fuerzas con el puertorriqueño Daddy Yankee.