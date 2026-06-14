Bizarrap y Nicki Nicole se despiden de Lucas Vignale tras su muerte en accidente en Río de Janeiro

Buenos Aires,Argentina.- Los músicos argentinos Bizarrap y Nicki Nicole despidieron en redes sociales al productor audiovisual de esa misma nacionalidad, Lucas Vignale, tras el accidente aéreo de este domingo entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

Vignale, de 29 años, dirigió videos musicales de ambas estrellas pop.

Bizarrap, autor de decenas de éxitos musicales en los últimos años, expresó su último adiós a través de una historia de Instagram, en la que aparece junto a Vignale en una foto y agregó: "No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables".

Por su parte, Nicki Nicole también utilizó historias de Instagram para despedir al productor audiovisual, al mostrar este domingo un fragmento de una grabación de uno de sus videos musicales y afirmar: "Sin palabras la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo".