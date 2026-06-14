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Bizarrap y Nicki Nicole se despiden de Lucas Vignale tras su muerte en accidente en Río de Janeiro

Los artistas argentinos Bizarrap y Nicki Nicole lamentaron la muerte del productor audiovisual Lucas Vignale, quien falleció en el accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 21:27
Bizarrap y Nicki Nicole se despiden de Lucas Vignale tras su muerte en accidente en Río de Janeiro

El productor argentino Lucas Vignale murió en el choque de dos helicópteros en Brasil.

 Foto: Cortesía

Buenos Aires,Argentina.- Los músicos argentinos Bizarrap y Nicki Nicole despidieron en redes sociales al productor audiovisual de esa misma nacionalidad, Lucas Vignale, tras el accidente aéreo de este domingo entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

Vignale, de 29 años, dirigió videos musicales de ambas estrellas pop.

Bizarrap, autor de decenas de éxitos musicales en los últimos años, expresó su último adiós a través de una historia de Instagram, en la que aparece junto a Vignale en una foto y agregó: "No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables".

Por su parte, Nicki Nicole también utilizó historias de Instagram para despedir al productor audiovisual, al mostrar este domingo un fragmento de una grabación de uno de sus videos musicales y afirmar: "Sin palabras la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo".

Video: choque de los dos helicópteros en Río de Janeiro, donde murieron Oliver Tree y Gaspi

En el accidente fallecieron seis personas y en el plan de vuelo de uno de los helicópteros involucrado figuraban como pasajeros Vignale, el youtuber argentino Gaspar 'Gaspi' Prim Díaz y el músico estadounidense Oliver Tree.

Las autoridades policiales de Río de Janeiro hasta el momento no han confirmado que los cuerpos hallados en el accidente pertenezcan a ellos.

Otras figuras de YouTube, como los españoles Rubius e Ibai Llanos, al igual que el argentino Coscu, despidieron a 'Gaspi' con sentidos mensajes en sus redes sociales.

Vignale publicó la última imagen conocida de 'Gaspi' a través de una historia de Instagram, en la que se le ve reclinado en una silla de playa muy cerca del mar.

Choque de helicópteros deja seis muertos en Río de Janeiro y lanza fragmentos contra edificios

El canal de streaming Blender, en el que Gaspar había estrenado recientemente una producción audiovisual, se despidió del youtuber en sus redes, agradeciéndole por su "arte" y "sensibilidad", y comentó: "Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho".

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

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Redacción web
Agencia EFE

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