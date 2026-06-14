El amarillo se desborda en el Lincoln Financial Field por Costa de Marfil vs Ecuador

Miles de ecuatorianos congregados este domingo en el Estadio de Filadelfia para el debut mundialista de la Tri ante Costa de Marfil buscan romper con la baja media goleadora que arrastra el equipo y se encomiendan al olfato de un veterano como Enner Valencia. Aquí el desborde amarillo en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.