"Ay papi yo te amo": la última publicación de Yensy Leiva Romero víctima de masacre en SPS

"Ay papi yo te amo". La frase, tomada de una canción y publicada en redes sociales por Yensy Leiva Romero, se ha convertido en uno de los recuerdos más dolorosos que conservan sus seguidores tras su muerte violenta en San Pedro Sula, Cortés.
La joven de apenas 19 años era una creadora de contenido muy activa en TikTok, donde compartía videos sobre su día a día, reflexiones personales y momentos de su vida cotidiana con una comunidad que superaba los 50 mil seguidores.
Horas después de aquella publicación, la noticia de su fallecimiento comenzó a circular en redes sociales, provocando una oleada de mensajes de tristeza entre quienes seguían sus contenidos y destacaban su personalidad alegre y dinámica.
En los videos que compartía frecuentemente aparecía sonriente, interactuando con sus seguidores y mostrando aspectos de su rutina diaria, una imagen que contrasta con la tragedia que terminó arrebatándole la vida.
La muerte de Yensy ocurrió la noche del sábado 13 de junio en la colonia Saturno, sector Satélite de San Pedro Sula, donde se registró una nueva masacre que ha vuelto a encender las alarmas por la violencia que golpea al país.
Según los reportes preliminares, la joven se encontraba en una galera que funciona como taller de motocicletas cuando sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra quienes estaban presentes.
Junto a ella también murieron Josua Gerardo Bautista Hernández, de 23 años, y Brayan Francisco Briones García, de 28 años, este último trasladado inicialmente con signos vitales a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Testigos relataron que los atacantes llegaron a bordo de una camioneta y, tras perpetrar el crimen, escaparon con rumbo desconocido, dejando una escena marcada por el dolor y la incertidumbre.
Las autoridades policiales acordonaron el lugar e iniciaron las investigaciones para determinar qué motivó el ataque y quiénes son los responsables de la muerte de los tres jóvenes.
Hasta ahora, no se han revelado hipótesis oficiales sobre las causas de la masacre ni se reportan capturas relacionadas con el caso.
La muerte de Yensy ha tenido un fuerte impacto en redes sociales, donde cientos de usuarios han compartido fotografías, videos y mensajes de despedida recordando a la joven como una muchacha carismática, activa y cercana a sus seguidores.
Su última publicación, aquella en la que aparecía tranquila mientras sonaba la frase "Ay papi yo te amo", hoy es vista por muchos como una imagen imposible de olvidar. Lo que parecía un video más dentro de su actividad cotidiana en TikTok terminó convirtiéndose en el último recuerdo que dejó antes de ser una de las víctimas de la masacre que enluta a San Pedro Sula.