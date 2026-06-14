"Ay papi yo te amo": la última publicación de Yensy Leiva Romero víctima de masacre en SPS

Su última publicación, aquella en la que aparecía tranquila mientras sonaba la frase "Ay papi yo te amo", hoy es vista por muchos como una imagen imposible de olvidar. Lo que parecía un video más dentro de su actividad cotidiana en TikTok terminó convirtiéndose en el último recuerdo que dejó antes de ser una de las víctimas de la masacre que enluta a San Pedro Sula.