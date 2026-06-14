Video: choque de los dos helicópteros en Río de Janeiro, donde murieron Oliver Tree y Gaspi

Río de Janeiro, Brasil.- En video quedó captado el fatal accidente del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, este domingo 14 de junio.
Las imágenes muestran cuando las aeronaves venían hacia abajo y, en cuestión de segundos, chocaron contra el suelo. Tras caer a tierra firme comienzan a incendiarse.
El lamentable hecho sucedió en la intersección de la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos, cuando los dos helicópteros colisionaron y cayeron en una plaza de estacionamiento donde había una gran cantidad de autos.
Debido a la magnitud de la colisión en el aire, múltiples fragmentos de metal salieron proyectados hacia edificios residenciales y comerciales cercanos.
Según las autoridades, ambos pilotos eran instructores con mucha experiencia y se dirigían hacia Angra dos Reis y la Sierra Fluminense.
La caída de las dos aeronaves provocó un gran incendio en el lugar, lo que derivó en una rápida acción de los bomberos.
A bordo del helicóptero con matrícula PP-MAC, el cual explotó apenas tocó tierra firme, viajaban dos argentinos que fallecieron en el acto: se trataría del youtuber Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi en redes sociales, y el director argentino Lucas Vignale.
Además de los mencionados, otros pasajeros también habrían perdido la vida tras la colisión, entre ellos el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota) y el piloto Alexandre Souza.