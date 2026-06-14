Video: choque de los dos helicópteros en Río de Janeiro, donde murieron Oliver Tree y Gaspi

Río de Janeiro, Brasil.- En video quedó captado el fatal accidente del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, este domingo 14 de junio.

Las imágenes muestran cuando las aeronaves venían hacia abajo y, en cuestión de segundos, chocaron contra el suelo. Tras caer a tierra firme comienzan a incendiarse.

El lamentable hecho sucedió en la intersección de la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos, cuando los dos helicópteros colisionaron y cayeron en una plaza de estacionamiento donde había una gran cantidad de autos.