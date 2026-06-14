¿Quién era Oliver Tree, el cantante de Life Goes On fallecido en Brasil?

Oliver Tree Nickell murió a los 32 años en la mañana de este domingo 14 de junio, cuando el helicóptero en el que viajaba colisionó en pleno vuelo con otra aeronave sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.
La Policía Civil de Brasil confirmó su identidad entre las seis víctimas fatales del siniestro, que también cobró la vida del youtuber argentino Gaspar Prim —conocido como Gaspi—, del cineasta bonaerense Lucas Vignale y de otras tres personas más, incluyendo a los dos pilotos.
El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, precisó que la colisión ocurrió a las 8:59 de la mañana hora local. Los equipos de emergencia encontraron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves, y posteriormente hallaron a una sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó aproximadamente a cien metros del primer punto de impacto. La Fuerza Aérea Brasileña envió investigadores del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos al lugar para iniciar el proceso de determinación de causas, mientras que la Agencia Nacional de Aviación Civil también comenzó a recabar antecedentes sobre el estado de las aeronaves y de los pilotos involucrados.
La noticia llegó pocas semanas antes de que Oliver Tree cumpliera 33 años, y apenas dos meses después de haber lanzado su cuarto álbum de estudio.
Oliver Tree nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Firmó con Atlantic Records en 2017, después de que su canción When I'm Down se volviera viral. Pero su relación con la música comenzó mucho antes: tomó lecciones de piano a los tres años, comenzó a escribir canciones al año siguiente y ya tenía un álbum propio a los seis años.
Durante su adolescencia exploró géneros muy distintos. Cantó y tocó la guitarra en una banda de rock llamada Irony, pero cuando llegó a la secundaria cambió su enfoque para convertirse en DJ y grabar con el grupo de rap Mindfuck.
Ese movimiento pendular entre estilos —del rock al hip hop, del dubstep al indie pop— terminaría siendo su sello más auténtico.
Lanzó su álbum debut Splitting Branches de manera independiente a principios de 2013, y siguió con el EP Demons más tarde ese mismo año. Tres años después, el single When I'm Down se convirtió en una sensación viral y le valió un contrato discográfico con Atlantic Records.
En febrero de 2018 lanzó el EP Alien Boy, junto con un doble videoclip. Tree escribió y dirigió ese debut, que tardó más de nueve meses en completarse. Pasó cinco meses practicando freestyle en un monster truck en el Perris Auto Speedway y realizó sus propias acrobacias para el video musical. Esa disposición a arriesgarse físicamente por su arte —y a reírse de sí mismo mientras lo hacía— anticipaba el tipo de figura que construiría con el tiempo.
Su nombre atravesó fronteras con fuerza inusitada a partir de 2021. La consagración internacional llegó con Ugly Is Beautiful, su álbum debut de 2020, pero especialmente con el fenómeno mundial de Life Goes On, una canción que explotó en TikTok y otras redes sociales durante 2021. Un año después volvió a dominar las plataformas con Miss You, uno de los éxitos más reproducidos de su carrera.
Oliver Tree, cuyo nombre completo era Nickel Oliver Tree, era un cantante, productor y compositor estadounidense conocido por su estilo visual extravagante y una propuesta artística que combinaba música alternativa, electrónica y sátira cultural. Su imagen pública —marcada por vestuarios caricaturescos, peinados exagerados y una narrativa performática— lo convirtió en una figura reconocible dentro de la cultura digital contemporánea.
También trabajaba como director, productor audiovisual, actor y humorista. Su personaje, identificado por un corte de cabello tipo taza, anteojos llamativos y vestimentas extravagantes, se convirtió en una marca registrada que lo diferenció dentro de la industria musical.