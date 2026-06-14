¿Quién era Oliver Tree, el cantante de Life Goes On fallecido en Brasil?

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, precisó que la colisión ocurrió a las 8:59 de la mañana hora local. Los equipos de emergencia encontraron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves, y posteriormente hallaron a una sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó aproximadamente a cien metros del primer punto de impacto. La Fuerza Aérea Brasileña envió investigadores del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos al lugar para iniciar el proceso de determinación de causas, mientras que la Agencia Nacional de Aviación Civil también comenzó a recabar antecedentes sobre el estado de las aeronaves y de los pilotos involucrados.