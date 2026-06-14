Youtuber Gaspi estaría entre los fallecidos de accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro, Brasil.- El creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido popularmente como Gaspi, figura en el manifiesto de vuelo de una de las aeronaves que colisionaron este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas, fuentes de la investigación indican que el influencer estaría entre los fallecidos.

El aparatoso accidente aéreo dejó un saldo de seis muertos en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro.