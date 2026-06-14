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Youtuber Gaspi estaría entre los fallecidos de accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil

Gaspi, reconocido youtuber argentino, aparece como pasajero de una de las aeronaves involucradas en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Las víctimas quedaron carbonizadas

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 14:20
Youtuber Gaspi estaría entre los fallecidos de accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil

Aunque su nombre figura en el manifiesto de vuelo, su fallecimiento no ha sido confirmado debido al proceso de identificación de las víctimas.

 Foto: Cortesía

Río de Janeiro, Brasil.- El creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido popularmente como Gaspi, figura en el manifiesto de vuelo de una de las aeronaves que colisionaron este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas, fuentes de la investigación indican que el influencer estaría entre los fallecidos.

El aparatoso accidente aéreo dejó un saldo de seis muertos en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro.

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Sin embargo, las autoridades brasileñas todavía no han oficializado la muerte del creador de contenido ni la de los demás ocupantes, debido a que los cuerpos recuperados en el lugar quedaron carbonizados, lo que obliga a realizar un proceso de identificación antes de emitir una confirmación formal.

Junto a Gaspi también figuran en el manifiesto de vuelo los productores Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, así como el cantante estadounidense Oliver Tree, quien igualmente estaría entre las víctimas del siniestro, según fuentes vinculadas a la investigación.

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La colisión entre las dos aeronaves ocurrió durante la mañana del domingo y provocó un incendio tras la caída de uno de los aparatos en un estacionamiento privado, donde las llamas alcanzaron cerca de veinte vehículos eléctricos.

Las causas del accidente son investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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