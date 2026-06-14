Trasciende muerte de Oliver Tree en accidente aéreo en Río de Janeiro

São Paulo, Brasil- El cantante estadounidense Oliver Tree figura como pasajero de una de las aeronaves que colisionó la mañana de este domingo en Río de Janeiro, confirmaron a EFE fuentes de la investigación.

El artista de 32 años Oliver Tree Nickell figura en el manifiesto de vuelo de una de las aeronaves que se estrelló en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Sin embargo, aún no se puede confirmar oficialmente la muerte del artista ni de los demás ocupantes debido a que los cuerpos hallados en el lugar del hecho están carbonizados, según esta misma fuente.

Oliver Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de 'Life Goes On' y 'Miss You' dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

Su primer show en el viejo continente está programado para el 1 de julio en Lisboa, y luego tiene dos conciertos planeados en Madrid y Barcelona antes de seguir para Italia.