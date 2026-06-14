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Trasciende muerte de Oliver Tree en accidente aéreo en Río de Janeiro

El cantante estadounidense Oliver Tree figura en el manifiesto de vuelo de una de las aeronaves que colisionaron este domingo en Río de Janeiro, Brasil. Aquí los detalles

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 13:59
Trasciende muerte de Oliver Tree en accidente aéreo en Río de Janeiro

Fuentes ligadas a la investigación indicaron que el cantante estadounidense Oliver Tree viajaba en una de las aeronaves involucradas en el accidente ocurrido este domingo en Río de Janeiro.

 Foto: Instagram

São Paulo, Brasil- El cantante estadounidense Oliver Tree figura como pasajero de una de las aeronaves que colisionó la mañana de este domingo en Río de Janeiro, confirmaron a EFE fuentes de la investigación.

El artista de 32 años Oliver Tree Nickell figura en el manifiesto de vuelo de una de las aeronaves que se estrelló en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Sin embargo, aún no se puede confirmar oficialmente la muerte del artista ni de los demás ocupantes debido a que los cuerpos hallados en el lugar del hecho están carbonizados, según esta misma fuente.

Oliver Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de 'Life Goes On' y 'Miss You' dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

Su primer show en el viejo continente está programado para el 1 de julio en Lisboa, y luego tiene dos conciertos planeados en Madrid y Barcelona antes de seguir para Italia.

Choque de helicópteros deja seis muertos en Río de Janeiro y lanza fragmentos contra edificios

El artista, que cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó este fin de semana un video en su cuenta de Instagram junto a Thiago Alcântara, un influenciador de Río de Janeiro, en el que se lo ve vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre estampado en el dorso.

El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, también figura en el manifiesto de vuelo de la aeronave junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

La colisión de dos helicópteros en la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas.

En una aeronave se encontraba el piloto junto a cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima.

Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Ambos pilotos contaban con "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación, según declaraciones a medios brindadas por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere.

De acuerdo al funcionario, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones están a disposición de los peritos aeronáuticos.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña

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Redacción web
Agencia EFE

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