¿Quién era Gaspi, youtuber y amante a los deportes que murió en accidente de helicóptero?

El mundo digital se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, este domingo 14 de junio.
El creador de contenido argentino perdió la vida en un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, Brasil.
Gaspi tenía 23 años y era una de las figuras más reconocidas de las redes sociales en Argentina.
Alcanzó gran popularidad gracias a sus videos de humor, entrevistas callejeras y ocurrencias espontáneas que conquistaron a millones de seguidores.
Su estilo irreverente y auténtico lo convirtió en un referente de la nueva generación de creadores de contenido.
Más allá del entretenimiento, Gaspi también tuvo importantes vínculos con el deporte durante los últimos años.
El influencer participó en diferentes eventos relacionados con el fútbol y colaboró con reconocidos deportistas e integrantes del mundo del streaming deportivo.
Además, fue uno de los protagonistas de la quinta edición de "La Velada del Año", evento que mezcla el espectáculo digital con el boxeo amateur.
Su incursión en este tipo de competencias le permitió acercarse aún más al público amante del deporte.
De pequeño, Gaspi incursionó en el fútbol integrando los planteles infantiles de dos instituciones profesionales chilenas. “Jugué bastante. Jugué en la U de Chile. Viví un tiempo en Chile, también jugué en La Serena, en las inferiores de La Serena”, reveló
Gaspi demostró que el entretenimiento y las disciplinas deportivas podían unirse para generar grandes audiencias.
La noticia de su fallecimiento provocó innumerables mensajes de tristeza por parte de seguidores, colegas y personalidades del ámbito deportivo.
Muchos destacaron su capacidad para sacar sonrisas y conectar con personas de distintas edades.
Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas que provocaron el choque entre las aeronaves involucradas en el accidente.
Con su partida, Gaspi deja una huella imborrable en el universo digital y en los proyectos donde combinó el humor con el deporte.
Su legado permanecerá vivo en cada uno de los contenidos que compartió y en el cariño de millones de personas que siguieron de cerca su trayectoria.