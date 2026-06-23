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¿Cuántos fideicomisos manejó la banca privada y estatal en Honduras?

Los referidos instrumentos tan solo reportaron un crecimiento de dos respecto al cierre de 2025 con un patrimonio que ascendió los L125,300 millones

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 17:17
¿Cuántos fideicomisos manejó la banca privada y estatal en Honduras?

El 85% del total de fideicomisos administra el sistema bancario comercial del territorio hondureño compuesto ahora por 17 instituciones.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 704 fideicomisos fueron manejados entre el sistema bancario comercial y las instituciones estatales al primer trimestre de 2026.

Así lo confirmó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) con base a datos disponibles entre la banca privada al igual que la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Al cierre de 2025 se contabilizaron 702 fideicomisos, por lo que se reportó un crecimiento de dos de estos instrumentos y de los que 211 son con fondos públicos y los restantes 493 provienen de recursos privados.

"En el caso del sistema bancario comercial hasta el mes de marzo se administraron un total de 598 fideicomisos distribuidos en 155 fideicomisos fondos públicos y 443 con fondos privados", precisa la entidad desconcentrada.

En el caso del patrimonio de los fideicomisos destaca que ascendió a 125,300 millones de lempiras equivalentes a 4,700 millones de dólares de enero a marzo de este año.

Los fideicomisos, sus beneficios y los posibles cambios a regulación

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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