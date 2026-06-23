¿Cuántos fideicomisos manejó la banca privada y estatal en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 704 fideicomisos fueron manejados entre el sistema bancario comercial y las instituciones estatales al primer trimestre de 2026.

Así lo confirmó la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) con base a datos disponibles entre la banca privada al igual que la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Al cierre de 2025 se contabilizaron 702 fideicomisos, por lo que se reportó un crecimiento de dos de estos instrumentos y de los que 211 son con fondos públicos y los restantes 493 provienen de recursos privados.

"En el caso del sistema bancario comercial hasta el mes de marzo se administraron un total de 598 fideicomisos distribuidos en 155 fideicomisos fondos públicos y 443 con fondos privados", precisa la entidad desconcentrada.

En el caso del patrimonio de los fideicomisos destaca que ascendió a 125,300 millones de lempiras equivalentes a 4,700 millones de dólares de enero a marzo de este año.