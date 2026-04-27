Los fideicomisos, sus beneficios y los posibles cambios a regulación

Tegucigalpa, Honduras.- En algunos países de América Latina se asocia con corrupción, pero la realidad es otra.

Actualmente es un instrumento jurídico que puede coadyuvar al Estado en la ejecución y administración de proyectos de inversión pública.

Se trata de los fideicomisos, que consisten en un negocio jurídico, en virtud del que una persona denominada fideicomitente (fiduciante o transmitente) transfiere uno o más bienes o derechos de su propiedad a otra persona llamada fiduciario, con el encargo de que los administre o enajene, y que con el producto de su administración cumpla una finalidad en el acto constitutivo a favor de un fideicomisario o beneficiario.

En Honduras, esta figura legal se encuentra regulada en el Código del Comercio, que en su articulo 1033 establece que “el fideicomiso es un negocio jurídico con el que se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin lícito y determinado al que se destinan".

Al cierre de 2025 los activos administrados en fideicomisos en Honduras ascendieron a 184,952.6 millones de lempiras, equivalentes a 7,550 millones de dólares, y que representó el 24% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Dinero y Negocios (D&N) participó en el conversatorio “Herramientas financieras de impulso a la economía”, auspiciado por la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), en el que se abordó la temática de los fideicomisos a través del especialista y conferencista internacional Jorge Porras.