Mejores ingresos y oportunidades, las motivaciones laborales de jóvenes

Tegucigalpa, Honduras.- Una visión del trabajo vinculada al desarrollo, el propósito y la coherencia comparten los jóvenes profesionales con edades comprendidas entre los 22 a 30 años en América Latina.

En tal sentido, la Generación Z conforma una fuerza laboral regional en transformación.

Los centennials o zoomers también son conocidas a las personas nacidas entre 1997 y 2012, quienes son nativos digitales, es decir que crecieron desde muy temprana edad con internet, redes sociales al igual que con teléfonos inteligentes.

En cinco países entre ellos Honduras y mediante la aplicación de un enfoque mixto fue elaborado el estudio “Generación Z: Compromiso y rotación laboral en América Latina” por Pulso, una iniciativa conformada por agencias de la red Worldcom PR Group.

La investigación a la que tuvo acceso Dinero y Negocios (D&N) se centró en comprender cómo se relacionan los jóvenes profesionales con su trabajo y qué factores influyen en su decisión de permanecer o cambiar de empleo.

El estudio se basó en 1,767 encuestas y 50 entrevistas en profundidad a profesionales con edades de 22 a 30 años en Perú, Ecuador, Argentina y Costa Rica.

D&N se centró en los hallazgos particularmente de Honduras.