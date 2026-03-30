Mejores ingresos y oportunidades, las motivaciones laborales de jóvenes

Tegucigalpa, Honduras.- Una visión del trabajo vinculada al desarrollo, el propósito y la coherencia comparten los jóvenes profesionales con edades comprendidas entre los 22 a 30 años en América Latina.
En tal sentido, la Generación Z conforma una fuerza laboral regional en transformación.
Los centennials o zoomers también son conocidas a las personas nacidas entre 1997 y 2012, quienes son nativos digitales, es decir que crecieron desde muy temprana edad con internet, redes sociales al igual que con teléfonos inteligentes.
En cinco países entre ellos Honduras y mediante la aplicación de un enfoque mixto fue elaborado el estudio “Generación Z: Compromiso y rotación laboral en América Latina” por Pulso, una iniciativa conformada por agencias de la red Worldcom PR Group.
La investigación a la que tuvo acceso Dinero y Negocios (D&N) se centró en comprender cómo se relacionan los jóvenes profesionales con su trabajo y qué factores influyen en su decisión de permanecer o cambiar de empleo.
El estudio se basó en 1,767 encuestas y 50 entrevistas en profundidad a profesionales con edades de 22 a 30 años en Perú, Ecuador, Argentina y Costa Rica.
D&N se centró en los hallazgos particularmente de Honduras.
Muestra y resultados
Por personas con edades de 22 a 24 años está conformada en su mayoría la muestra del referido estudio a nivel local, reflejando una población en etapas iniciales de su desarrollo profesional o recientemente egresada de estudios superiores.
Más de la mitad de los participantes provienen de Tegucigalpa seguido de San Pedro Sula, donde la participación femenina es predominante en un 61%.
“En conjunto, el perfil de los jóvenes profesionales hondureños revela una generación en etapa temprana de construcción laboral, con niveles educativos en ascenso, predominio del trabajo presencial y experiencias formativas todavía en consolidación. Sus características sugieren estabilidad temprana, pero aún en fase de exploración profesional”, se subraya en el documento.
Añade que “las motivaciones laborales de los jóvenes profesionales hondureños se concentran en dos ejes principales: la búsqueda de mejores ingresos económicos y la necesidad de contar con oportunidades claras de desarrollo”.
Las razones más frecuentes para cambiar de empleo manifestadas por los participantes fueron la mejor oferta económica (37%) y la falta de oportunidades de crecimiento (35%).
Entretanto, un 13% señaló un clima laboral negativo y un 5% incompatibilidad con jefaturas.
“En cuanto a los elementos que los motivan a permanecer en una organización, el buen ambiente laboral (76%) se posiciona como el factor más determinante, reafirmando la importancia del respeto, la armonía y las relaciones interpersonales en el entorno de trabajo.
Las oportunidades de aprendizaje y desarrollo (55%) constituyen el segundo elemento más relevante, una señal de que el talento busca crecer dentro de la organización, no fuera de ella”, se detalla.
La investigación concluye que existen áreas estratégicas de mejora como la estandarización y formalización de procesos de inducción y mentoría; inclusión y diversidad; mayor coherencia entre comunicación, práctica y liderazgo en ciertos equipos o áreas.
Propósito
La terapeuta de bienestar integral, Karla Sarmiento, consideró que “me alineo mucho con la Generación Z que habla acerca de lo importantes que es encontrar el propósito para poder coincidir la forma en la que estás trabajando dentro de una compañía o corporación”.
“Creo que eso es lo más importante porque te ayuda a expandirte, potenciarte, pero sobre todas las cosas a dar lo mejor que tienes”, sostuvo.